Großbritannien: Labour stürzt bei Nachwahl in Hochburg auf Platz drei ab

London, 27. ⁠Feb (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer und seine Labour-Partei haben bei einer Nachwahl eine schwere Niederlage erlitten.

In der traditionellen Labour-Hochburg Gorton und Denton im Großraum Manchester landete die Regierungspartei nach Bekanntgabe der Ergebnisse am ‌Freitagmorgen nur auf dem dritten Platz. Den Sieg sicherte sich die Kandidatin der Grünen, Hannah Spencer, mit 40,7 Prozent der Stimmen. ⁠Auf Rang ⁠zwei folgte die rechtspopulistische Partei Reform UK von Nigel Farage mit 28,7 Prozent. Labour, die den Wahlkreis fast ein Jahrhundert lang dominiert hatte, kam lediglich auf 25,4 Prozent. Parteichefin Anna Turley nannte das Ergebnis "eindeutig enttäuschend".

Das Debakel erhöht den Druck auf Starmer erheblich. ‌Der Premierminister hatte seine persönliche Autorität in ‌die Waagschale geworfen, indem er den populären Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, als Kandidaten verhinderte und den Wahlkreis persönlich in dieser Woche besuchte. ⁠Starmer sieht sich bereits wegen der schwächelnden Wirtschaft und einer Kontroverse ‌um die Ernennung des in ⁠den Epstein-Skandal verwickelten Peter Mandelson zum US-Botschafter Rücktrittsforderungen ausgesetzt. Der renommierte Wahlforscher John Curtice sprach angesichts des Wahlausgangs von einem "seismischen Moment". Die Zukunft der britischen Politik sei so unsicher ‌wie nie seit dem Ende ⁠des Zweiten Weltkriegs.

Beobachter werten das Ergebnis ⁠als weiteres Indiz für das Aufbrechen des traditionellen britischen Zweiparteiensystems. Neben den Grünen und Reform UK verzeichnen auch andere kleinere Parteien Zulauf. Die nächste große Bewährungsprobe für Starmer steht im Mai an, wenn Kommunal- und Regionalwahlen stattfinden. Labour-Abgeordnete hatten im Vorfeld der Nachwahl erklärt, Starmer sei zwar nicht unmittelbar gefährdet, könnte aber nach den Wahlen im Mai herausgefordert werden, sollten diese ⁠ähnlich schlecht ausfallen.

