Berlin, ⁠26. Feb (Reuters) - Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU in einer Umfrage einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen.

Die ‌CDU verliert im Vergleich zum Januar einen Punkt auf 28 Prozent nach der ⁠am ⁠Donnerstag veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap für die ARD. Die Grünen legen dagegen um vier Punkte auf 27 Prozent zu. Die AfD gibt zwei Punkte ab ‌und wird in der ‌Umfrage mit 18 Prozent drittstärkste Kraft. Die SPD verliert einen Punkt und kommt auf ⁠sieben Prozent, die FDP legt einen Punkt ‌auf sechs Prozent zu ⁠und die Linke kommt auf 5,5 Prozent (minus 1,5 im Vergleich zu Januar).

Die amtierende grün-schwarze Landesregierung unter dem Ministerpräsident ‌Winfried Kretschmann (Grüne) ⁠wird mehrheitlich positiv bewertet. 52 ⁠Prozent sind mit deren Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden, 45 Prozent sind weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden. Für die Erhebung wurden von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1530 Wahlberechtigte befragt.

