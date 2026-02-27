VZ Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Gutes Geschäftsjahr für die VZ Gruppe



27.02.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586



Zug, 27. Februar 2026 – Die VZ Gruppe steigerte ihre Erträge gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Prozent auf 574,5 Millionen Franken. Der Gewinn stieg um 7,9 Prozent von 219,1 auf 236,4 Millionen Franken. Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erwartet, dass sich das Wachstum der Erträge und des Reingewinns 2026 wieder dem Durchschnitt der letzten Jahre annähert.



Ertrag +9,4 Prozent, Gewinn +7,9 Prozent

Das Geschäft der VZ Gruppe hat sich erneut gut entwickelt. Die Erträge stiegen um 9,4 Prozent von 525,1 auf 574,5 Mio. Franken. Erträge aus verwalteten Vermögen – die wichtigste Ertragskomponente – sind sogar um 15 Prozent auf 382,1 Mio. Franken gewachsen. Wie erwartet gingen einzig die Bankerträge zurück: Als Folge der tieferen Zinsen nahmen sie um 10,1 Prozent ab. Insgesamt resultiert für die VZ Gruppe ein Gewinnwachstum von 7,9 Prozent, womit der Reingewinn von 219,1 auf 236,4 Mio. Franken anstieg.



Steigende Nachfrage

2025 liessen sich erneut mehr Privatpersonen und Unternehmen im VZ beraten, was sich mit einem Plus von 13,4 Prozent bei den Beratungserträgen niederschlug. Netto haben sich rund 10’500 Kundinnen und Kunden neu für mindestens eine der Plattformen des VZ entschieden. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Bestand damit um 12,7 Prozent auf 94’433 Kunden. Das schlägt sich direkt im Netto-Neugeld nieder, das von 5,1 auf 5,8 Mia. Franken anstieg. Die verwalteten Vermögen wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 16,6 Prozent auf 61,8 Mia. Franken. Das schafft eine gute Basis für die zukünftige Ertragsentwicklung.



Risikoarme Bilanz und höhere Dividende

Das neue Regelwerk Basel III Final belohnt die risikoarme Bilanzstruktur der VZ Gruppe, was sich an der hohen kombinierten Kernkapitalquote von 28,4 Prozent ablesen lässt. Seit Ende 2024 wuchs die Bilanz von 7,5 auf 8,3 Mia. Franken, vor allem dank der neu gewonnenen Kundinnen und Kunden. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Dividende von 2,73 auf 2,95 Franken pro Aktie zu erhöhen. Damit werden 50 Prozent des Reingewinns an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet.



Verwaltungsrat neu mit sechs Mitgliedern

Dr. Albrecht Langhart hat nach über 30 Jahren im Verwaltungsrat der VZ Gruppe entschieden, sich an der Generalversammlung vom 27. März 2026 nicht mehr zur Wiederwahl als Verwaltungsrat der VZ Holding AG zu stellen. Die anderen sechs Verwaltungsräte stellen sich alle zur Wiederwahl. Matthias Reinhart, Präsident des Verwaltungsrats: «Der Verwaltungsrat dankt Albrecht Langhart dafür, dass er die Entwicklung unseres Unternehmens vom kleinen Start-up im Jahr 1993 bis zur heutigen Grösse engagiert und kompetent begleitet hat.»



Geschäftsausblick

«Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach unserer Expertise wie in den Vorjahren weiter zunimmt. Weil die Zinserträge vorerst tiefer bleiben, wird das Wachstum der Bankerträge im ersten Halbjahr noch gebremst», sagt Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Vorausgesetzt, dass sich die Finanzmärkte stabil entwickeln, nähert sich das Wachstum der Erträge und des Reingewinns wieder dem Durchschnitt der letzten Jahre an.»



Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen auf vzch.com in der Rubrik «Investor Relations» bereit zum Download: www.vzch.com/berichte



Telefonkonferenz

Giulio Vitarelli (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) laden Medienverantwortliche, Analystinnen und Analysten ein, die Ergebnisse der VZ Gruppe heute an einer Telefonkonferenz mit ihnen zu besprechen. Die Details für die Einwahl erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk:



Ansprechpartner

Adriano Pavone Petra Märk Leiter Medienarbeit Head Investor Relations Telefon: 044 207 25 22 Telefon: 044 207 26 32 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com E-Mail: petra.maerk@vzch.com



Alternative Performance-Kennzahlen

Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die nicht in den IFRS Accounting Standards (IFRS) definiert sind. Diese alternativen Performance-Kennzahlen sind auf Seite 207 des Geschäftsberichts 2025 aufgelistet.



Zum VZ

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an über 40 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (in CHF '000) 2025 2024 Total Erträge 574’477 525’081 Total Aufwände 300’240 271’176 Betriebsergebnis (EBIT) 274’237 253’905 Reingewinn 236’438 219’078

Bilanz (in CHF '000) 31.12.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 8’270’247 7'488’143 Eigenkapital 1’182’923 1'061’623 Netto-Liquidität 1’064’613 950’688

Eigenkapital-Kennzahlen 31.12.2025 31.12.2024 Eigenkapitalquote 14,3% 14,2% Harte Kernkapitalquote (CET 1) kombiniert1 28,4% 25,4% Gesamtkapitalquote kombiniert1 28,4% 25,4% 1 Die Kern- und Gesamtkapitalquote per 31.12.2025 werden neu nach Basel III Final berechnet. Details dazu sind auf Seiten 117 und 118 des Geschäftsberichts 2025 aufgeführt. Die Vorjahresangaben sind unverändert und entsprechen den damals gültigen regulatorischen Vorgaben.

Verwaltungsbestände (in CHF Mio.) 31.12.2025 31.12.2024 Assets under Management 61’834 53’051