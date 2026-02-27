HighRadius führt die erste ergebnisbasierte Preisgestaltung für das Office of the CFO mit 0 $ Implementierungsgebühr und 0 $ Abonnementgebühr bis zur Inbetriebnahme ein. Kunden zahlen nur einen Bruchteil der realisierten Gewinne basierend auf den Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung.

Kapitel 1: Ergebnisbasierte Preisgestaltung (OBP)

Einführung von OBP: HighRadius, ein Anbieter von über 190 KI-Agenten für Order-to-Cash, Accounts Payable, Record-to-Report und Treasury, führt die ergebnisorientierte Preisgestaltung (OBP) ein.

Drei Komponenten von OBP: Kunden zahlen a) 0 $ Implementierungsgebühren, b) 0 $ Abonnementgebühren bis zur Inbetriebnahme, c) HighRadius erhält einen Bruchteil der tatsächlichen Einsparungen, die der Kunde erzielt.

Kapitel 2: Einschränkungen durch US-GAAP und ASC 606

Nicht für Innovation ausgelegt: Das traditionelle ASC-606-Modell verlangt von Unternehmen, ihre Umsätze auf der Grundlage vertraglicher Verpflichtungen zu standardisieren und zu erfassen. Bei einem traditionellen SaaS-Abonnement besteht die Verpflichtung darin, über einen bestimmten Zeitraum Zugang zu Software zu gewähren. KI-Agenten sind darauf ausgelegt, quantifizierbare Geschäftsergebnisse in Echtzeit zu liefern, die nicht in das traditionelle Rechnungslegungsframework passen.

Kapitel 3: Kontrolliertes Gruppenexperiment

Stresstest von HighRadius für das Gain-Share-Modell: HighRadius ist nicht allein aufgrund theoretischer Überlegungen zu einer ergebnisorientierten Preisgestaltung gekommen. Das Modell wurde in einem kontrollierten 24-monatigen Experiment einem Stresstest unterzogen, um zu sehen, ob die Ausrichtung auf Geschäftsergebnisse die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. Der Stresstest umfasste zwei Hauptgruppen: Gruppe 1 (MASC festgelegt): Die Kunden durchliefen eine Abstimmung der Geschäftsergebnisse anhand eines formellen Dokuments mit gemeinsam vereinbarten Erfolgskriterien (MASC) mit messbaren Basis- und Zielkennzahlen, und ein leitender Angestellter des Kunden musste den erfolgreichen Abschluss des Projekts bestätigen. Gruppe 2 (kein MASC festgelegt): Kunden, die ohne MASC an Bord kamen, durchliefen einen Implementierungs- und Verbesserungszyklus, der zu Frustration auf beiden Seiten führte.

Endgültiges Urteil: Die Antwort war klar: Den Käufern war nur wichtig, dass die Geschäftsergebnisse erreicht wurden. Die Implementierungsmethodik des Anbieters war ihnen egal.

Kapitel 4: Tech-Unternehmen Vendor Lock-In

Vendor Lock-in : CFOs und CIOs haben das Vertrauen in das aktuelle Abonnementmodell verloren, da das Risiko besteht, durch lange Implementierungszyklen des Anbieters, keine Abstimmung der Erfolgskriterien, sich ständig ändernde Anforderungen usw. gebunden zu sein. Mit versunkenen Investitionen und hohen Wechselkosten wird der Kunde praktisch als Geisel gehalten, was nun offiziell als Vendor Lock-in bezeichnet wird.

Betrug bei Änderungsaufträgen für IT-Dienstleistungen : Die IT-Dienstleistungsbranche sowie der Bereich Professional Services von Softwareunternehmen haben Professional-Services-Umsätze als Bonusziele. Dies ist ein völliger Interessenkonflikt für den Kunden. Es gibt viele Reibereien mit Budgetüberschreitungen und Änderungsaufträgen. Durch die Abschaffung der Implementierungsgebühren auf 0 $ in OBP wird dieser Konflikt vollständig beseitigt und beide Parteien haben gemeinsame Ziele.

Strukturelle Fehlausrichtung: Anbieter werden für den Zugang bezahlt, nicht für Ergebnisse. Weniger als 40 % der Softwarekäufer geben an, mit dem im Verhältnis zu den Kosten gelieferten Wert zufrieden zu sein.

Gegenmittel gegen Vendor Lock-in : Outcome-Based Pricing ist das Gegenmittel. Wenn die Einnahmen direkt an die Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Kunden gekoppelt sind, wird die Konfliktdynamik beseitigt und beide Seiten haben einen Anreiz, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.

Kapitel 5: Über HighRadius

HighRadius bietet eine einzige Agentic-KI-Plattform für das Finanzwesen. Sie integriert mehr als 190 Agenten, die End-to-End-Prozesse in den Bereichen Order-to-Cash, Close & Reconciliation,Consolidation & Reporting, Accounts Payable, B2B Payments und Treasury koordinieren. HighRadius garantiert operative KPI-Verbesserungen, indem es diese bestimmten Agenten auf der Plattform zuordnet. Mit seiner Speed-To-Value-Implementierungsmethodik treibt HighRadius die Wertschöpfung für über 1500 Unternehmen wie 3M, Unilever, Red Bull, GE Healthcare, Konica Minolta und viele mehr voran. HighRadius wird von Gartner, IDC und Forrester regelmäßig als Marktführer anerkannt.

