Inflation in einigen Bundesländern unter Zwei-Prozent-Marke gesunken

Berlin, 27. ⁠Feb (Reuters) - Die Inflationsrate ist im Februar in mehreren Bundesländern unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen.

In Bayern stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 1,9 Prozent, nachdem sie im Januar noch um 2,1 Prozent zugelegt hatten. In Nordrhein-Westfalen gab die Teuerungsrate ‌von 2,0 auf 1,8 Prozent nach, in Niedersachsen von 2,1 auf 1,9 Prozent und in Baden-Württemberg von 2,1 auf 1,8 Prozent.

Im Januar ⁠war die ⁠bundesweite Teuerung auf 2,1 Prozent gestiegen, nachdem im Dezember mit 1,8 Prozent der niedrigste Wert seit mehr als einem Jahr erreicht wurde. Das Statistische Bundesamt will noch am Nachmittag eine erste Schätzung zur Entwicklung im Februar abgeben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen ‌mit einem Rückgang der bundesweiten Inflationsrate auf 2,0 ‌Prozent.

Entlastet wurden die Verbraucher im zu Ende gehenden Monat durch billigere Energie. So kostete leichtes Heizöl in Bayern 5,3 Prozent weniger als im Februar ⁠2025. Haushaltsenergie wie Strom und Gas wurden 4,1 Prozent günstiger, während sich ‌Kraftstoffe im Freistaat um 1,1 Prozent ⁠verbilligten. Preistreiber blieben dort die Dienstleistungen, die sich um 3,8 Prozent verteuerten.

Die meisten Ökonomen rechnen für das laufende Jahr mit einer Teuerungsrate um die zwei Prozent für Deutschland. Diesen Wert strebt ‌die Europäische Zentralbank (EZB) auch für ⁠die Währungsunion insgesamt an. Der starke ⁠Euro könnte viele Importe verbilligen. Besonders Rohstoffe wie Erdöl werden auf den Weltmärkten überwiegend in Dollar abgerechnet.

"Die entschlossene geldpolitische Reaktion der EZB spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", sagte deren Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments. Sie bekräftigte die Erwartung, dass sich die Inflation mittelfristig dem Zielwert von 2,0 ⁠Prozent annähern wird und sich das Lohnwachstum verlangsamt.

