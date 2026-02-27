Inflation sinkt auf 1,9 Prozent im Februar

Wiesbaden (dpa) - Der Preisdruck in Deutschland hat etwas nachgelassen. Die Verbraucherpreise lagen im Februar um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,1 Prozent Inflation im Januar, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

