Inflation sinkt auf 1,9 Prozent im Februar
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Wiesbaden (dpa) - Der Preisdruck in Deutschland hat etwas nachgelassen. Die Verbraucherpreise lagen im Februar um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,1 Prozent Inflation im Januar, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.
Das könnte dich auch interessieren
Marktausblick Börse: Trump-Zollschock & PCE-Inflation – DAX, Dow, Gold, Silber und Aktien im Fokus
gnubreW23. Feb. · WH Selfinvest
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:00 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista