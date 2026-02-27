Intuit - „fallen angel“ aus dem Techsektor

Besonders auffällig ist die in den USA stattfindende Sektorrotation beim Blick auf den Nasdaq-100®. Im Technologiebereich gab es zuletzt bei diversen Einzelwerten große Ausschläge, während der Index letztlich auf der Stelle tritt. Um diesem Phänomen Rechnung zu tragen, haben wir den Abstand der Einzeltitel aus dem Nasdaq-100® zu ihren jeweiligen 52-Wochen-Hochs analysiert. Aufgrund der Kursentwicklung entspricht das Jahreshoch fast immer dem historischen Rekordlevel. Eine Differenz zum 52-Wochen-Hoch von 40 % bis 50 % ist keine Seltenheit. Noch etwas größer (55 %) fällt der zwischenzeitliche Abschlag bei der Intuit-Aktie aus. Der Titel stellt – gemäß dieser objektiven Auswertung – also einen absoluten „fallen angel“ aus dem Technologiesektor dar. Die jüngsten Kursabschläge quittieren die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) mit historischen Tiefständen. Bei 350/340 USD bilden zudem diverse Hoch- und Tiefpunkte – verstärkt durch ein Fibonacci-Retracement (333,41 USD) – einen wichtigen Rückzugsbereich. Obwohl es sich bei der Aktie derzeit um ein „fallendes Messer“ handelt, sorgen das aktuelle Wochen-Reversal bzw. die Rückkehr in die Bollinger Bänder (untere Begrenzung akt. bei 384,02 USD) doch für erste Lebenszeichen.

Intuit (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Intuit

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.