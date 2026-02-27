IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PST (13 Uhr EST, 19 Uhr MEZ)

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PST (13 Uhr EST, 19 Uhr MEZ)

Vancouver, Kanada - 27. Februar 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

2025 war ein Jahr des Wandels für Endeavour, geprägt von einem robusten Produktionswachstum, Rekordumsätzen und wichtigen strategischen Meilensteinen, die das Unternehmen vorangebracht haben, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. Die erfolgreiche Inbetriebnahme von Terronera, die Übernahme von Kolpa und der Verkauf der Mine Bolañitos haben nicht nur das Asset-Portfolio des Unternehmens verbessert, sondern es auch für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg positioniert.

Mit einer starken Bilanz verfügt Endeavour über die finanzielle Flexibilität, um seine strategischen Ziele voranzutreiben und weiterhin den Fortschritt auf dem Projekt Pitarrilla zu priorisieren, indem Ressourcen für Exploration, technische Studien und wirtschaftliche Bewertungen bereitgestellt werden, was Wert über die gesamte Entwicklungspipeline des Unternehmens hinweg freisetzen wird.

Highlights des Gesamtjahres 2025

- Deutliches Produktionswachstum gegenüber dem Vorjahr: Im Jahr 2025 produzierte das Unternehmen 6.486.661 Unzen Silber und 37.164 Unzen Gold. Einschließlich der Produktion von Basismetallen erreichte die gesamte Silberäquivalentproduktion (AgÄq)(1) 11,2 Millionen Unzen, was einem Anstieg von 48 % gegenüber 2024 entspricht, der auf die Produktion der neu in Betrieb genommenen Mine Terronera und der erworbenen Mine Kolpa zurückzuführen ist.

- Rekordumsatz dank höherer Verkaufsmengen und starker erzielter Preise: Der Umsatz belief sich im Jahr 2025 auf insgesamt 467,5 Millionen $ aus dem Verkauf von 6.562.106 Unzen Silber und 43.430 Unzen Gold zu durchschnittlichen Preisen von 40,73 $ pro Unze Silber und 3.591 $ pro Unze Gold, was einem Anstieg von 115 % gegenüber 2024 entspricht, der auf höhere Metallpreise und einen um 36 % höheren Absatz von Silberunzen zurückzuführen ist.

- Starker Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: 156,3 Millionen $ Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern(2) und 51,5 Millionen $ Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Bewegungen im Working Capital(2), was einen deutlichen Anstieg gegenüber 72,3 Millionen $ bzw. 27,2 Millionen $ im Jahr 2024 darstellt.

- Solide Liquiditätslage: 215,4 Millionen $ an Barmitteln zum 31. Dezember 2025.

- Terronera hat die kommerzielle Produktion aufgenommen: Die kommerzielle Produktion bei Terronera wurde am 1. Oktober 2025 aufgenommen (siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025 hier). Im vierten Quartal 2025 wurden bei Terronera 154.180 Tonnen aufbereitet und 352.002 Unzen Silber sowie 8.148 Unzen Gold bei einer durchschnittlichen Gewinnungsrate von 82,6 % bzw. 72,5 % produziert.

- Abgeschlossene Übernahme von Minera Kolpa: Am 1. Mai 2025 schloss das Unternehmen die Übernahme von Kolpa ab, einschließlich einer Bought-Deal-Aktienfinanzierung in Höhe von 50 Millionen $, mit der der Baranteil der Übernahme finanziert wurde (siehe Pressemitteilung vom 16. April 2025 hier). Darüber hinaus hat das Unternehmen mit den Zahlungen für den 35-Millionen-$-Kupfer-Stream mit Versamet Royalties Corporation begonnen (siehe Pressemitteilung vom 1. Mai 2025 hier).

- Endgültige Vereinbarung zum Verkauf von Bolañitos: Das Unternehmen hat eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf der Mine Bolañitos an Guanajuato Silver Company Ltd. (Guanajuato Silver) für 30 Millionen $ in bar und 10 Millionen $ in Aktien von Guanajuato Silver sowie eine bedingte Gegenleistung von bis zu 10 Millionen $, die bei Erreichen bestimmter Produktionsmeilensteine in der Mine Bolañitos zu zahlen ist, geschlossen. Der Verkauf wurde im Januar 2026 abgeschlossen.

- Abschluss des Angebots von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 350 Millionen $: Am 4. Dezember 2025 schloss das Unternehmen das Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 350 Millionen $ ab und zahlte den Großteil seiner Verbindlichkeiten gegenüber Dritten zurück. Die verbleibenden Mittel werden für die Weiterentwicklung von Pitarrilla und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2025 hier).

- Weiterer Fortschritt bei Pitarrilla: Das Unternehmen hat das Projekt mit Schwerpunkt auf Exploration und technischen Studien weiter vorangetrieben. Im Laufe des Jahres fielen 6,2 Millionen $ für Explorationskosten und 2,8 Millionen $ für Evaluierungs- und Nicht-Kapitalinvestitionen zur Weiterentwicklung von Pitarrilla an.

Überblick über die Betriebs- und Finanzergebnisse

Drei Monate bis zum 31. Dezember Highlights des vierten Quartals 2025 Zwölf Monate bis zum 31. Dezember

2025 2024 Änderung in % 2025 2024 Änderung in %

Produktion

2.030.206 824.529 146 % Silberproduktion in Unzen 6.486.661 4.471.824 45 %

13.785 9.075 52 % Goldproduktion in Unzen 37.164 39.047 (5 %)

5.750 - - Bleiproduktion in Tonnen 14.917 - -

3.034 - - Zinkproduktion in Tonnen 9.016 - -

3.767.713 1.550.529 143 % Silberäquivalentproduktion in Unzen(1) 11.206.378 7.595.584 48 %

19,05 13,68 39 % Cash-Kosten pro Unze Silber(2) 17,34 12,99 34 %

32,05 21,00 53 % Gesamtproduktionskosten pro Unze(2) 28,17 19,70 43 %

41,19 27,33 51 % Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) pro Unze (2) 31,52 23,88 32 %

551.010 165.591 233 % Aufbereitete Tonnen 1.464.590 781.439 87 %

164,21 152,44 8 % Direkte Betriebskosten pro Tonne(2) 152,79 140,98 8 %

207,91 209,49 (1 %) Direkte Kosten pro Tonne(2) 202,30 192,51 5 %

Finanzen

172,6 42,2 309 % Umsatz aus der Geschäftstätigkeit (in Mio. $) 432,8 217,6 99 %

1.879.936 654.519 187 % Verkaufte Unzen Silber 6.321.785 4.645.574 36 %

12.614 8.343 51 % Verkaufte Unzen Gold 36.336 38.522 (6 %)

54,83 31,56 74 % Realisierter Silberpreis pro Unze 40,73 27,39 49 %

4.283 2.647 62 % Realisierter Goldpreis pro Unze 3.591 2.397 50 %

- - - Produktionsumsatz vor Betriebsbeginn (in Mio. $) 34,8 - -

- - - Vor der Inbetriebnahme verkaufte Unzen 807.841 - -

Silberäquivalent(1)

(23,8) 1 (2.421 %) Nettogewinn (-verlust) (in Mio. $) (119,1) (31,5) (278 %)

4,8 4,8 (1 %) Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (in Mio. $)(2) (6,7) 8,0 (184 %)

46,6 7 505 % Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb (in Mio. $) 82,8 42,1 97 %

71,7 13,1 447 % Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Steuern 156,3 72,3 116 %

(in Mio.

$)(2)

15,1 5 162 % Operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital(2)51,5 27,2 89 %

11,7 4,4 166 % EBITDA (in Mio. $)(2) (17,7) 10,0 (276 %)

41,1 8,6 377 % Bereinigtes EBITDA (in Mio. $)(2) 95,1 52,7 80 %

146,4 78,8 86 % Working Capital (in Mio. $)(2) 146,4 78,8 86 %

Eigenkapital

(0,08) 0,00 (100 %) Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($) (0,42) (0,13) (223 %)

0,02 0,02 0 % Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie - unverwässert (0,02) 0,03 (167 %)

($)(2)

0,05 0,02 150 % Operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital 0,18 0,11 64 %

pro

Aktie(2)

294.635.507 252.169.924 17 % Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen 283.078.337 242.181.449 17 %

Aktien

(1) Das Silberäquivalent (AgÄq) wird anhand der folgenden Verhältnisse berechnet: 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu).

(2) Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im Lagebericht zum Jahresabschluss des Unternehmens, der auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Ergebnisse für das vierte Quartal 2025

Der Durchsatz im vierten Quartal betrug 551.010 Tonnen und lag damit über den 165.591 Tonnen, die im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 aufbereitet wurden, was in erster Linie auf den Beitrag von 154.180 Tonnen aus Terronera und 198.830 Tonnen aus Kolpa zurückzuführen ist. Auch bei Guanaceví fiel der Durchsatz mit 104.380 Tonnen höher aus als im Jahr 2024 mit 58.798 Tonnen, da die Produktion nach dem Ausfall des Lagerzapfens im August 2024 bis Dezember 2024 geringer war. Obwohl Terronera im vierten Quartal 2025 einen bedeutenden Beitrag zum Unternehmensergebnis leistete, wurde der Durchsatz in Terronera im vierten Quartal durch mehrere Störungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme neuer Anlagen beeinträchtigt. Stromausfälle beeinträchtigten die Kontinuität des Durchsatzes, und das Unternehmen hat eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung der Betriebsfähigkeit und Effizienz der Anlage gestartet.

Die direkten Betriebskosten pro Tonne(2) stiegen im vierten Quartal 2025 gegenüber dem vierten Quartal 2024 um 8 % auf 164,21 $, was in erster Linie auf die Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar in den mexikanischen Betrieben des Unternehmens und die Hinzufügung von Terronera zurückzuführen ist, wo mit 222,57 $ pro Tonne höhere direkte Betriebskosten pro Tonne anfielen, die teilweise durch die Hinzufügung von Kolpa ausgeglichen wurden, wodurch der konsolidierte Durchschnitt mit Kosten von mit 121,50 $ pro Tonne bei Kolpa gesenkt wurde. Die hohen direkten Betriebskosten pro Tonne bei Terronera waren auf einen geringeren Durchsatz als geplant und höhere Anlaufkosten im ersten Quartal des kommerziellen Betriebs zurückzuführen.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber im vierten Quartal 2025(2), abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte, stiegen aufgrund einer erheblichen Veränderung des Produktionsprofils um 39 % auf 19,05 $. Die höheren Kosten pro Unze Silber bei Bolañitos und Guanaceví wurden teilweise durch den Beitrag von Kolpa mit Cash-Kosten von 11,42 $ pro Unze und Terronera mit Cash-Kosten von 4,76 $ pro Unze ausgeglichen.

Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC)(2) pro Unze Silber stiegen im vierten Quartal 2025 um 51 % auf 41,19 $. Dieser Anstieg ist auf die Hinzufügung von Terronera zurückzuführen, das mit 65,70 $ pro Unze Silber deutlich höhere AISC als der konsolidierte Durchschnitt aufwies, was vor allem auf höhere nachhaltige Kapitalausgaben im ersten Quartal des Betriebs sowie höhere Gemein- und Verwaltungskosten des Unternehmens zurückzuführen ist, einschließlich der Neubewertung von Deferred Share Units aufgrund des Anstiegs des Aktienkurses des Unternehmens. Die AISC von Terronera beinhalten Kapitalausgaben in Höhe von 16,3 Millionen $. Diese Kapitalinvestition umfasst einmalige Investitionen im Zusammenhang mit einem neuen Bergbaubetrieb.

Im vierten Quartal 2025 belief sich das Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb des Unternehmens auf 46,6 Millionen $ (4. Quartal 2024: 7,7 Millionen $) bei einem Umsatz von 172,6 Millionen $ (4. Quartal 2024: 42,2 Millionen $) und Umsatzkosten von 126,0 Millionen $ (4. Quartal 2024: 34,5 Millionen $). Der höhere Umsatz und die höheren Umsatzkosten sind auf die Hinzufügung von Kolpa und Terronera sowie auf höhere realisierte Metallpreise zurückzuführen.

Der realisierte Silberpreis(2) lag im Quartal bei 54,83 $ pro Unze und damit 74 % über dem Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2024, während der realisierte Goldpreis bei 4.283 $ pro Unze lag und damit 62 % über dem Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2024. Die Royalty-Aufwendungen stiegen aufgrund der höheren Produktion und der höheren Metallpreise, einschließlich der im Quartal verbuchten Bergbau-Sonderabgaben.

Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 34,6 Millionen $ (4. Quartal 2024: Betriebsverlust von 0,5 Millionen $) nach Explorations-, Bewertungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 6,7 Millionen $ (4. Quartal 2024: 6,1 Millionen $) sowie Gemein- und Verwaltungskosten in Höhe von 4,9 Millionen $ (4. Quartal 2024: 1,9 Millionen $). Der Anstieg der Gemein- und Verwaltungskosten war in erster Linie auf eine höhere Neubewertung der in bar abgerechneten Deferred Share Units zurückzuführen, die sich aus dem Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens im Laufe des Quartals ergab.

Der Verlust vor Steuern für das vierte Quartal 2025 belief sich auf 25,0 Millionen $ (4. Quartal 2024: Verlust von 1,6 Millionen $) nach Finanzkosten in Höhe von 11,9 Millionen $ (4. Quartal 2024: 0,4 Millionen $), einem Wechselkursverlust von 0,1 Millionen $ (4. Quartal 2024: Wechselkursgewinn von 0,4 Millionen $), sowie Nettoverlusten aus Derivatkontrakten in Höhe von 45,2 Millionen $ (4. Quartal 2024: 1,9 Millionen $). Diese Verluste aus Derivatkontrakten, die während des Quartals entstanden sind, resultierten in erster Linie aus dem Verlust durch eine Neubewertung der Gold-Swap-Terminkontrakte in Höhe von 25,4 Millionen $ (4. Quartal 2024: Gewinn von 0,5 Millionen $) und der Silber-Collar-Kontrakte in Höhe von 17,0 Millionen $ (4. Quartal 2024: 0 $) sowie einem Verlust von 9,8 Millionen $ aus der Neubewertung der Kupfer-Stream-Verbindlichkeit (4. Quartal 2024: 0 $) zurückzuführen, der teilweise durch einen Gewinn von 0,6 Millionen $ aus mexikanischen Peso-Terminkontrakten (4. Quartal 2024: Verlust von 2,4 Millionen $) und einen Gewinn von 6,2 Millionen $ aus dem zusammengesetzten Derivat in der Wandelanleihe ausgeglichen wurde. Zum Verlust vor Steuern trugen auch Investitions- und sonstige Verluste in Höhe von 2,5 Millionen $ bei (4. Quartal 2024: Investitions- und sonstige Erträge in Höhe von 0,7 Millionen $). Das Unternehmen erzielte für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust von 23,8 Millionen $ (4. Quartal 2024: Nettogewinn von 1,0 Millionen $) nach Berücksichtigung einer Einkommensteuerrückerstattung in Höhe von 1,2 Millionen $ (4. Quartal 2024: Einkommensteuerrückerstattung von 2,7 Millionen $).

Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025

Der Durchsatz für das Jahr betrug 1.464.590 Tonnen und lag damit über den 781.439 Tonnen, die im Jahr 2024 aufbereitet wurden, was in erster Linie auf den Beitrag von 154.180 Tonnen aus Terronera und 513.478 Tonnen aus Kolpa zurückzuführen ist. Auch bei Guanaceví fiel der Durchsatz mit 402.992 Tonnen höher aus als im Jahr 2024 mit 353.793 Tonnen, da die Produktion nach dem Ausfall des Lagerzapfens in der zweiten Jahreshälfte 2024 geringer war.

Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr stiegen die direkten Betriebskosten pro Tonne auf 152,79 $ und lagen damit um 8 % über dem Wert von 2024, was in erster Linie auf die Hinzufügung von Terronera zurückzuführen ist, deren Betrieb im ersten Quartal ihrer kommerziellen Produktion zu höheren Stückkosten erfolgte, sowie auf den inflationären Kostendruck, der teilweise durch die Hinzufügung von Kolpa ausgeglichen wurde, deren Betrieb zu Kosten unter dem konsolidierten Durchschnitt erfolgte.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, stiegen im Jahr 2025 gegenüber 2024 um 34 % auf 17,34 $, was auf höhere zugrunde liegende Betriebskosten und ein geringeres Volumen an Nebenproduktverkäufen aus Bolañitos zurückzuführen ist, teilweise ausgeglichen durch den Beitrag niedrigerer Cash-Kosten pro Unze Silber bei Kolpa und Terronera sowie einer höheren Silberproduktion. Die höheren Cash-Kosten bei Bolañitos und Guanaceví waren vor allem auf höhere Royalties, größere Mengen und höhere Kosten für zugekauftes Material sowie die Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen.

Die AISC pro Unze Silber stiegen im Vergleich zu 2024 um 32 % auf 31,52 $, was auf höhere zugrunde liegende konsolidierte Cash-Kosten, höhere nachhaltige Investitionsausgaben, hauptsächlich aufgrund der Hochfahrphase von Terronera, und höhere Gemein- und Verwaltungskosten, einschließlich der oben genannten Neubewertungen von aktienbasierten Vergütungen, zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere Produktionsmengen ausgeglichen wurden.

Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr belief sich das Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb des Unternehmens auf 82,8 Millionen $ (2024: 42,1 Millionen $) bei einem Umsatz von 467,5 Millionen $ (2024: 217,6 Millionen $) und Umsatzkosten von 384,7 Millionen $ (2024: 175,6 Millionen $). Sowohl der Umsatz als auch die Umsatzkosten fielen im Vergleich zu 2024 höher aus, was in erster Linie auf die Hinzufügung von Kolpa und Terronera zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg aufgrund höherer realisierter Metallpreise, wobei der Silberpreis mit 40,73 $ pro Unze für das Jahr um 49 % höher lag als im Vorjahr und der Goldpreis mit 3.591 $ pro Unze um 50 % höher als 2024, was zu deutlich höheren Silbereinnahmen führte. Die Umsatzkosten stiegen ebenfalls aufgrund der Auswirkungen der höheren Preise auf die zugrunde liegenden Royalties und das gekaufte Erz sowie aufgrund der Inflation und der Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar.

Das Unternehmen erzielte ein Betriebsergebnis von 35,7 Millionen $ (2024: 8,3 Millionen $) nach Explorations-, Bewertungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 23,4 Millionen $ (2024: 19,4 Millionen $), Gemein- und Verwaltungskosten in Höhe von 23,3 Millionen $ (2024: 14,2 Millionen $) und akquisitionsbezogenen Kosten im Zusammenhang mit Kolpa. Die Explorations- und Bewertungskosten waren aufgrund der verstärkten Aktivitäten bei Pitarrilla und Kolpa höher als im Vorjahr. Die Gemein- und Verwaltungskosten waren aufgrund der größeren Auswirkungen der Neubewertung der in bar abgerechneten Deferred Share Units auf Basis des Aktienkurses des Unternehmens höher als im Vorjahr.

Der Verlust vor Steuern belief sich auf 104,9 Millionen $ (2024: Verlust vor Steuern von 22,0 Millionen $) nach Finanzaufwendungen in Höhe von 14,5 Millionen $ (2024: 1,5 Millionen $), Verluste aus Derivatkontrakten in Höhe von 126,2 Millionen $ (2024: 30,6 Millionen $), Wechselkursgewinne in Höhe von 0,3 Millionen $ (2024: Verlust von 5,5 Millionen $), Verluste aus Investitionen und sonstige Verluste in Höhe von 0,2 Millionen $ (2024: 7,2 Millionen $) sowie sonstige nicht operative Posten. Die Finanzierungskosten fielen im Jahr 2025 höher aus als im Jahr 2024, was in erster Linie auf die Aufwendungen für Fremdkapitalkosten im Zusammenhang mit Terronera nach der Erklärung der kommerziellen Produktion am 1. Oktober 2025 zurückzuführen ist, die zuvor aktiviert wurden. Der Derivatverlust entstand in erster Linie aus der Neubewertung von Gold-Swap-Terminkontrakten, Silber-Collars, Kupfer-Stream-Verbindlichkeiten und Derivaten zur Rückzahlung vorrangiger Wandelanleihen. Die Erträge aus Investitionen und sonstige Erträge waren im Jahr 2025 aufgrund geringerer Zinserträge aus Barguthaben und Wertänderungen bei marktgängigen Wertpapieren niedriger als im Jahr 2024. Das Unternehmen erzielte nach einem Einkommensteueraufwand von 14,2 Millionen $ (2024: 9,5 Millionen $) einen Jahresnettoverlust von 119,1 Millionen $ (2024: Nettoverlust von 31,5 Millionen $).

Update zu Mexiko

Aufgrund der jüngsten Sicherheitsbedenken in Mexiko und zeitweiliger Blockaden in der Region Jalisco wurde der Betrieb bei Terronera vorübergehend eingestellt, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Der normale Betrieb wurde am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, wieder aufgenommen. Das Management beobachtet die Situation weiterhin und wird entsprechend reagieren.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und dem dazugehörigen Lagebericht (MD&A) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Telefonkonferenz

Das Management wird heute um 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 zu erörtern.

Datum: Freitag, 7. Februar 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST

Telefon: Kanada & USA +1-833-752-3348

International +1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 2019594

Wenn Sie die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abrufen möchten, klicken Sie bitte hier.

Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl an geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zu den erwarteten Betriebs- und Effizienzverbesserungen, den strategischen Zielen, Prioritätsbereichen und Plänen des Unternehmens bei Pitarilla, der geplanten Zuteilung der Ressourcen, der Verwendung der Erlöse, der Fähigkeit von Endeavour, Wert in der gesamten Erschließungspipeline des Unternehmens freizusetzen und eine langfristige Wertschöpfung für seine Stakeholder zu erzielen, sowie dem Zeitpunkt und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und von Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des kanadischen $s, des chilenischen Pesos und des US-$s), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in der nationalen und lokalen Politik, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle, Regulierung und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Grundstücke; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens auf Formblatt 40-F beschrieben sind, das jeweils bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, darunter unter anderem: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird wie erwartet laufen und die Bergbauprodukte werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

