IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. stellt Update zur Vormachbarkeitsstudie bereit: Geotechnische Bohrungen und optimierte metallurgische Aufbereitungsinitiativen

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. stellt Update zur Vormachbarkeitsstudie bereit: Geotechnische Bohrungen und optimierte metallurgische Aufbereitungsinitiativen

Montreal, Quebec - 27. Februar 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zum Fortschreiten der laufenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) für sein Vorzeigeprojekt Battery Hill in New Brunswick (Kanada) bereitzustellen, was auch den Beginn zusätzlicher geotechnischer Bohrungen und die Fortsetzung der Initiativen zur Optimierung des metallurgischen Verfahrens umfasst.

ABH Engineering Inc., das führende Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung der PFS des Unternehmens beauftragt wurde, hat mit den vorläufigen technischen Arbeiten begonnen, darunter die Festlegung des Projekts einschließlich eines CPM-Netzplans (Methode des kritischen Pfads), eines zeitlichen Umsetzungsplans und des organisatorischen Rahmens.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, erklärte: Die Verbesserung der geotechnischen Präzision und die fortlaufende metallurgische Optimierung sind wichtige Schritte zur Stärkung der Grundlage unserer Vormachbarkeitsstudie. Diese Initiativen zeigen unser Engagement für die Maximierung der Projekteffizienz und die Senkung der Betriebskosten, während wir Battery Hill als wichtigen inländischen Lieferanten von Mangan in Batteriequalität positionieren.

Zur Unterstützung der fortlaufenden Optimierung des Abbauplans und in Zusammenarbeit mit GEMTEC Consulting Engineers and Scientists Limited hat das Unternehmen ein gezieltes geotechnisches Bohr- und Testprogramm, bestehend aus drei (3) Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von etwa 550 Metern, aufgenommen. Ziel dieses Programms ist es, standortspezifische geotechnische Daten zu gewinnen, um die damit verbundene Infrastrukturplanung im Rahmen der PFS zu unterstützen.

Das Programm ist darauf ausgelegt:

- die optimalen Neigungswinkel der Grubenwände (Pit Pitch) für die Minenplanung zu bestimmen;

- die geotechnischen Eingabeparameter für eine optimierte Stabilität der Grubenwände zu verfeinern;

- zusätzliche Anforderungen an die Grubenentwicklung zu bewerten, um die Aufbereitungsinfrastruktur und die betriebliche Effizienz zu berücksichtigen;

- zusätzliche geotechnische und hydrogeologische Daten zu erfassen, um das Verständnis der hydrogeologischen Bedingungen des Standorts und der Grube zu verbessern.

Die Ergebnisse dieses Programms sollen die Zuverlässigkeit des Minenentwurfs verbessern, die Annahmen zum Materialtransport optimieren und die allgemeine wirtschaftliche Bewertung des Projekts Battery Hill im Rahmen der aktualisierten PFS unterstützen.

Parallel zu den Aktivitäten zur Minenoptimierung arbeitet das Unternehmen weiterhin mit Kemetco Research Inc. zusammen, um die laufende PFS zu unterstützen. Die aktuellen metallurgischen Arbeiten konzentrieren sich auf die technische Unterstützung des Ingenieurteams und die Vorbereitung repräsentativer Produktproben, um die laufenden Bewertungs- und Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt Battery Hill zu fördern.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald die Ergebnisse vorliegen und in die Vormachbarkeitsstudie einfließen.

Die PFS wird auch weitere Untersuchungen zu den ökologischen und sozialen Auswirkungen umfassen, darunter die grundlegenden Umweltbedingungen, Genehmigungsanforderungen und die Einbindung der Gemeinde sowie die weitere Entwicklung der Beziehungen zu First Nations.

Manganese X Energy Corp. stellt vom 1. bis 4. März auf der PDAC in Toronto aus

Manganese X Energy Corp. freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der Konferenz 2026 der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) ausstellen wird, die vom 1. bis 4. März 2026 im Metro Toronto Convention Centre in Toronto, Ontario, stattfindet. Das Unternehmen lädt Investoren und Branchenvertreter, die an der PDAC teilnehmen, ein, seinen neu verlegten Stand Nr. 2842 im Ausstellungsbereich Investors Exchange zu besuchen, der von Sonntag, 1. März, bis Dienstag, 3. März, von 10:00 bis 17:00 Uhr und am Mittwoch, 4. März, von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet ist. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithium-Ionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

