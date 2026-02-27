IWF gibt grünes Licht für neuen Milliarden-Kredit an Ukraine

Washington, 27. ⁠Feb (Reuters) - Die Ukraine bekommt vom Internationalen Währungsfonds einen vierjährigen Kredit im Umfang von 8,1 Milliarden Dollar. 1,5 Milliarden Dollar davon sollen sofort an das von Russland angegriffene Land fließen, wie der IWF am ‌Donnerstagabend in Washington mitteilte. Das Führungsgremium der internationalen Finanzorganisation gab dafür grünes Licht. Das Geld soll die Regierung in Kiew arbeitsfähig ⁠halten. ⁠Der Krieg dauert bereits seit mehr als vier Jahren an.

Der IWF erklärte, dass die neuen Maßnahmen dazu beitragen würden, ein internationales Hilfspaket in Höhe von 136,5 Milliarden Dollar abzusichern. Das neue Darlehen werde Kiew helfen, die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten und die öffentlichen ‌Ausgaben weiter fließen zu lassen. Die ukrainische ‌Regierung begrüßte die Entscheidung. 136,5 Milliarden Dollar sind Schätzungen zufolge die Haushaltsdefizite der Ukraine über vier Jahre. Die Weltbank, die Europäische Union, ⁠die Vereinten Nationen und die ukrainische Regierung haben diese Woche einen ‌neuen Bericht veröffentlicht, wonach die Kosten ⁠für den Wiederaufbau der Ukraine in den nächsten zehn Jahren 588 Milliarden Dollar betragen werden.

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sagte, das Programm könne bei erfolgreichen Friedensverhandlungen schnell angepasst werden. Der ‌Kredit solle auch helfen, Strukturreformen ⁠voranzubringen. Korruption und Steuerhinterziehung sind beispielsweise ⁠weiterhin große Themen in der Ukraine.

Der IWF prognostiziert, dass die Wirtschaft der Ukraine im Jahr 2026 um 1,8 bis 2,5 Prozent wachsen wird, nach einem geschätzten Plus von 1,8 bis 2,2 Prozent 2025. Die Inflation dürfte in diesem Jahr bei etwa 6,1 Prozent liegen, was der Hälfte der 2025 verzeichneten Rate von 12,7 Prozent entspricht.

