Kanadas Wirtschaft schrumpft Ende 2025 überraschend - Trumps Zölle belasten

Ottawa, ⁠27. Feb (Reuters) - Die kanadische Wirtschaft ist Ende 2025 unerwartet geschrumpft und muss auch den Zöllen von US-Präsident Donald Trump ‌Tribut zollen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zwischen Oktober und Dezember zum Vorquartal um 0,2 ⁠Prozent, wie ⁠das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet gab es sogar ein Minus von 0,6 Prozent. Hier hatten von der ‌Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen ‌hingegen eine Stagnation erwartet. Im Gesamtjahr schaffte Kanada zwar 1,7 Prozent Wachstum - ⁠dies waren aber die schlechtesten BIP-Daten seit ‌dem Rückgang im ⁠Corona-Jahr 2020.

Die von Trump verhängten Zölle auf Importwaren haben den kanadischen Produktionssektor schwer getroffen, insbesondere Branchen ‌wie Stahl ⁠und Aluminium, Autos, Kupfer- ⁠und Holzprodukte sowie die Herstellung von Lkw- und Busteilen. Dies zwang die Unternehmen zu Produktionskürzungen, Stellenabbau und Investitionskürzungen.

