Keine GDL-Streiks in diesem Jahr - Tarifeinigung mit Bahn erzielt

Berlin, 27. ⁠Feb (Reuters) - Lange Streiks der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn wird es in diesem Jahr nicht geben.

Beide Seiten einigten sich in der Nacht zum Freitag auf einen neuen Tarifvertrag, wie Sprecher beider Seiten mitteilten. Details sollen am Vormittag ‌in Berlin vorgestellt werden.

Die GDL hatte einen Forderungskatalog mit 40 Punkten vorgelegt. Unter anderem wollte die Gewerkschaft bis zu acht Prozent mehr Geld ⁠für ihre ⁠Mitglieder durchsetzen. Dabei sollte es eine allgemeine Entgelterhöhung von 3,8 Prozent geben. Zusätzlich forderte die GDL spürbare Zuwächse bei Zulagen sowie Verbesserungen für Ausbilder und Prämien für die betriebliche Rente.

"SACHLICH UND LÖSUNGSORIENTIERT"

Der Tarifvertrag mit der GDL war Ende 2025 ausgelaufen, bis Ende Februar 2026 galt ‌aber eine Friedenspflicht. In der Vergangenheit waren ‌die Verhandlungen unter dem mittlerweile ausgeschiedenen GDL-Chef Claus Weselsky immer wieder von langen Streikwellen und scharfen gegenseitigen Vorwürfen geprägt gewesen. Dieses Mal liefen die Verhandlungen ⁠seit Anfang Januar in mehreren langen Blöcken ab und waren Teilnehmern zufolge ‌sehr sachlich und lösungsorientiert. Am Freitag ⁠wäre der letzte bisher angesetzte Termin in den Tarifverhandlungen gewesen. Die Bahn hatte zuletzt ein Angebot vorgelegt: sechs Prozent bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Dies hatte die GDL zurückgewiesen und ‌Vorbereitungen für einen Arbeitskampf getroffen. Es ⁠kam aber nicht zum Streik.

Die Tarifverträge ⁠der GDL gelten für rund 10.000 Mitarbeiter, etwa fünf Prozent des gesamten Konzerns. Neben dem Staatsunternehmen DB verhandelt die GDL auch mit rund 60 anderen Tarifpartnern.

Die krisengeplagte Bahn befindet sich derzeit im Umbruch. Die neue Chefin Evelyn Palla will vor allem die Zentrale verschlanken und den operativen Einheiten mehr Verantwortung geben. Die Bahn wollte die schwierige wirtschaftliche Lage zum Thema in den Verhandlungen machen, vor allem ⁠bei der Frachttochter DB Cargo, der eine Zerschlagung droht.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)