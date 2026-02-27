Klarna Holding AB Publishes FY25 Annual Report
Klarna Holding AB (NYSE:KLAR):
Klarna Holding AB, a subsidiary of Klarna Group plc, published its 2025 Annual Report today at 8:30 PM CET. It is now available on Klarna's Investor Relations website.
