Klarna Holding AB Publishes FY25 Annual Report

Business Wire · Uhr
Klarna Holding AB (NYSE:KLAR):

Klarna Holding AB, a subsidiary of Klarna Group plc, published its 2025 Annual Report today at 8:30 PM CET. It is now available on Klarna's Investor Relations website.

Klarna

