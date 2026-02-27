Pakistan greift erstmals direkt afghanische Taliban an

- von Mohammad ⁠Yunus Yawar und Asif Shahzad

Kabul/Islamabad, 27. Feb (Reuters) - Zwischen Pakistan und Afghanistan ist nach Angaben aus Islamabad ein offener Krieg ausgebrochen.

"Unsere Geduld ist am Ende", erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif am Freitag. "Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und Ihnen." Zum ersten Mal in dem seit Langem schwelenden Konflikt zielte Pakistan bei seinen nächtlichen Luftangriffen direkt auf die Taliban - nicht nur auf mutmaßlich von ihnen unterstützte ‌Extremisten. Die Taliban selbst berichteten von erfolgreichen Drohnenangriffen auf Militärziele in Pakistan. Die Regierung in Islamabad erklärte dagegen, sämtliche Drohnen seien abgefangen worden. Die Kämpfe zwischen den islamischen Nachbarn dauerten am Freitag an, auf beiden Seiten gab es Tote.

Pakistan ⁠nahm nach Angaben ⁠aus Sicherheitskreisen in der Nacht Taliban-Ziele in der afghanischen Hauptstadt Kabul, in der Stadt Kandahar sowie in der Provinz Paktia ins Visier. Es habe sich um Raketenangriffe auf Posten, Hauptquartiere und Munitionsdepots der Taliban gehandelt. In Kandahar liegt die Zentrale der radikalen Islamisten. Dort lebt auch ihr oberster geistiger Führer, Haibatullah Achundsada. Der direkte Angriff auf Taliban-Ziele stellt einen tiefen Bruch in den Beziehungen der einst eng verbündeten Staaten dar.

Bewohner von Kabul sagten, es seien Explosionen und Sirenen zu hören. Nach pakistanischen ‌Angaben gab es zudem Zusammenstöße in mehreren Bereichen entlang der rund 2600 Kilometer ‌langen Grenze. Ein pakistanischer Regierungssprecher sprach von 133 getöteten Taliban-Kämpfern. Die Taliban meldeten den Tod von 55 pakistanischen Soldaten. Die Zahlen konnten unabhängig nicht bestätigt werden.

VORWURF: VERFEINDETE EXTREMISTEN WERDEN GESCHÜTZT

Pakistan hatte bereits kürzlich Ziele von Extremisten in Afghanistan angegriffen und dies als Vergeltung für eine ⁠Reihe von Selbstmordanschlägen bezeichnet. Die Taliban hatten ihrerseits Anfang der Woche mit einer "angemessenen und abgestimmten Antwort" auf die pakistanischen Luftangriffe ‌vom vergangenen Wochenende gedroht. In den Beziehungen der beiden Länder gibt ⁠es seit Langem Spannungen. Die Regierung in Islamabad wirft den in Kabul herrschenden Taliban vor, Extremisten der Pakistanischen Taliban (TTP) sowie anderen Aufständischen Unterschlupf zu bieten. Die Taliban-Führung weist dies zurück und wirft Pakistan vor, Kämpfer der mit ihnen verfeindeten Miliz Islamischer Staat (IS) zu beherbergen.

Pakistan ist Afghanistan militärisch weitaus überlegen. Allerdings verfügen die Taliban über viel ‌Erfahrung in der Guerillakriegsführung. Sie haben Jahrzehnte gegen US-geführte Truppen ⁠gekämpft, bevor sie 2021 in Kabul wieder die Macht ⁠übernahmen. Russland ist das einzige Land, das die Taliban-Regierung offiziell anerkennt. Die Regierung in Moskau rief russischen Staatsmedien zufolge zu einer Einstellung der Kämpfe auf und bot Vermittlungen an. Den Berichten zufolge plant der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif einen Russland-Besuch vom 3. bis 5. März. Die Agentur RIA berief sich in der entsprechenden Meldung auf pakistanische Regierungskreise.

Pakistan beriet sich auch mit Saudi-Arabien, wie das Außenministerium in Riad mitteilte. Diplomaten und Medienberichten zufolge bemühen sich Katar, China und die Türkei ebenfalls um Vermittlung. Auch der Iran, der an beide Staaten grenzt, bot nach Angaben des Außenministeriums seine Hilfe an. Das Angebot aus Teheran erfolgt inmitten entscheidender Verhandlungen der Islamischen Republik mit den USA über die Beilegung des langjährigen Atomstreits ⁠und die Abwendung neuer US-Angriffe.

(Bericht von Mohammad Yunus Yawar und Asif Shahzad; mit Zulieferungen aus Karachi, Lahore und Peshawar; geschrieben von Elke Ahlwede; redigiert von Philipp Krach.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)