Original-Research: International School Augsburg AG (von GBC AG): Kaufen

Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg AG Unternehmen: International School Augsburg AG ISIN: DE000A2AA1Q5 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 19,50 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Neuer Schulcampus ist zentraler Wachstumstreiber, ISA AG profitiert von einer weiterhin hohen Nachfrage Die International School Augsburg AG (ISA AG) ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG) und betreibt eine international anerkannte, englischsprachige Ganztagsschule in der Wirtschaftsregion Augsburg. Das Bildungsangebot richtet sich sowohl an international mobile Fach- und Führungskräfte als auch zunehmend an inländische Familien, die eine international ausgerichtete Ausbildung mit weltweit anerkannten Abschlüssen (IGCSE, IB Diploma) nachfragen. In der Region Augsburg nimmt die ISA als einzige internationale Schule eine Sonderstellung ein. Das operative Geschäftsmodell zeichnet sich durch eine hohe Planbarkeit aus. Die Umsatzerlöse basieren im Wesentlichen auf Schulgeldeinnahmen sowie staatlichen Zuschüssen. Die Entwicklung der Schülerzahlen fungiert dabei als zentraler Wert- und Ergebnistreiber. In den vergangenen Jahren konnte die ISA AG sowohl die Schülerzahlen als auch die Umsätze kontinuierlich steigern und im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 erneut Rekordwerte erreichen. Auf Basis der zum Schuljahresbeginn eingeschriebenen 377 Schüler (VJ: 349), die im Jahresverlauf auf 383 Schüler angestiegen sind, erwirtschaftete die ISA AG im Geschäftsjahr 2024/25 Gesamterlöse in Höhe von 8,11 Mio. EUR (VJ:

7,31 Mio. EUR). Das EBITDA in Höhe von 0,64 Mio. EUR (VJ: 0,63 Mio. EUR) war zwar

insbesondere von Kostensteigerungen im Personalbereich betroffen, das erreichte Niveau markiert jedoch einen neuen Rekordwert. Der derzeitige Schulcampus ist nahezu vollständig ausgelastet und begrenzt somit das Wachstum kurzfristig. Vor diesem Hintergrund stellt der geplante Neubau eines Schulcampus am neuen Standort des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen den zentralen strategischen Wachstumstreiber dar. Nach Vorlage des Förderbescheids sollen Mitte 2026 die ersten Baumaßnahmen am neuen Standort beginnen. Nach einer Bauzeit von 24 Monaten könnte der Umzug Anfang 2029 erfolgen, sodass der neue Campus ab Mitte des Schuljahres 2028/29 zur Verfügung stünde. Damit soll eine signifikante Kapazitätserweiterung realisiert werden, die einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen sowie einen sprunghaften Umsatz- und EBITDA-Zuwachs ermöglichen dürfte. Die ISA AG veranschlagt für das Projekt Baukosten in Höhe von ca. 43 Mio. EUR. Der Finanzierungsmix sieht eine Förderquote von ca. 50 % vor, sodass ca. 22 Mio. EUR durch nicht rückzahlbare staatliche Investitionszuschüsse abgedeckt werden. Die verbleibenden 22 Mio. EUR sollen durch den erwarteten Liquiditätszufluss aus dem Verkauf des derzeitigen Standorts (ca. 7 Mio. EUR nach Rückzahlung ausstehender Kredite), durch die Aufnahme von Fremdkapital bzw. Spendeneinnahmen (ca. 12 Mio. EUR), durch die Platzierung weiterer Mittel aus der Wandelanleihe (ca. 1 Mio. EUR) sowie durch die Erwirtschaftung des operativen Cashflows (ca. 2 Mio. EUR) finanziert werden. Bis zum Einzug an den neuen Standort kalkulieren wir mit einer weitgehend stabilen Schülerzahl von etwa 400. Ab dem Schuljahr 2028/29 rechnen wir aufgrund des Einzugs mit einem sprunghaften Anstieg auf über 500, was sich sowohl in einem deutlichen Umsatz- als auch Ergebnisanstieg widerspiegeln sollte. Im Rahmen des adjustierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir unser bisheriges Kursziel in Höhe von 19,50 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.