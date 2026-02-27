Original-Research: International School Augsburg AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: International School Augsburg AG - von GBC AG

27.02.2026 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg AG

     Unternehmen:              International School Augsburg AG
     ISIN:                     DE000A2AA1Q5

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 19,50 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Neuer Schulcampus ist zentraler Wachstumstreiber, ISA AG profitiert von
einer weiterhin hohen Nachfrage

Die International School Augsburg AG (ISA AG) ist eine gemeinnützige
Aktiengesellschaft (gAG) und betreibt eine international anerkannte,
englischsprachige Ganztagsschule in der Wirtschaftsregion Augsburg. Das
Bildungsangebot richtet sich sowohl an international mobile Fach- und
Führungskräfte als auch zunehmend an inländische Familien, die eine
international ausgerichtete Ausbildung mit weltweit anerkannten Abschlüssen
(IGCSE, IB Diploma) nachfragen. In der Region Augsburg nimmt die ISA als
einzige internationale Schule eine Sonderstellung ein.

Das operative Geschäftsmodell zeichnet sich durch eine hohe Planbarkeit aus.
Die Umsatzerlöse basieren im Wesentlichen auf Schulgeldeinnahmen sowie
staatlichen Zuschüssen. Die Entwicklung der Schülerzahlen fungiert dabei als
zentraler Wert- und Ergebnistreiber. In den vergangenen Jahren konnte die
ISA AG sowohl die Schülerzahlen als auch die Umsätze kontinuierlich steigern
und im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 erneut Rekordwerte erreichen.
Auf Basis der zum Schuljahresbeginn eingeschriebenen 377 Schüler (VJ: 349),
die im Jahresverlauf auf 383 Schüler angestiegen sind, erwirtschaftete die
ISA AG im Geschäftsjahr 2024/25 Gesamterlöse in Höhe von 8,11 Mio. EUR (VJ:

7,31 Mio. EUR). Das EBITDA in Höhe von 0,64 Mio. EUR (VJ: 0,63 Mio. EUR) war zwar

insbesondere von Kostensteigerungen im Personalbereich betroffen, das
erreichte Niveau markiert jedoch einen neuen Rekordwert.

Der derzeitige Schulcampus ist nahezu vollständig ausgelastet und begrenzt
somit das Wachstum kurzfristig. Vor diesem Hintergrund stellt der geplante
Neubau eines Schulcampus am neuen Standort des ehemaligen
Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen den zentralen strategischen
Wachstumstreiber dar. Nach Vorlage des Förderbescheids sollen Mitte 2026 die
ersten Baumaßnahmen am neuen Standort beginnen. Nach einer Bauzeit von 24
Monaten könnte der Umzug Anfang 2029 erfolgen, sodass der neue Campus ab
Mitte des Schuljahres 2028/29 zur Verfügung stünde. Damit soll eine
signifikante Kapazitätserweiterung realisiert werden, die einen deutlichen
Anstieg der Schülerzahlen sowie einen sprunghaften Umsatz- und
EBITDA-Zuwachs ermöglichen dürfte.

Die ISA AG veranschlagt für das Projekt Baukosten in Höhe von ca. 43 Mio. EUR.
Der Finanzierungsmix sieht eine Förderquote von ca. 50 % vor, sodass ca. 22
Mio. EUR durch nicht rückzahlbare staatliche Investitionszuschüsse abgedeckt
werden. Die verbleibenden 22 Mio. EUR sollen durch den erwarteten
Liquiditätszufluss aus dem Verkauf des derzeitigen Standorts (ca. 7 Mio. EUR
nach Rückzahlung ausstehender Kredite), durch die Aufnahme von Fremdkapital
bzw. Spendeneinnahmen (ca. 12 Mio. EUR), durch die Platzierung weiterer Mittel
aus der Wandelanleihe (ca. 1 Mio. EUR) sowie durch die Erwirtschaftung des
operativen Cashflows (ca. 2 Mio. EUR) finanziert werden.

Bis zum Einzug an den neuen Standort kalkulieren wir mit einer weitgehend
stabilen Schülerzahl von etwa 400. Ab dem Schuljahr 2028/29 rechnen wir
aufgrund des Einzugs mit einem sprunghaften Anstieg auf über 500, was sich
sowohl in einem deutlichen Umsatz- als auch Ergebnisanstieg widerspiegeln
sollte.

Im Rahmen des adjustierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir unser
bisheriges Kursziel in Höhe von 19,50 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating
KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f878d32ad56bb22f001e06fb2b98f2ec

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.02.2026 (08:43 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 27.02.2026 (10:00 Uhr)

INTL SCHOOL AUGS.AG NA ON

