Original-Research: Sirma Group Holding (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Sirma Group Holding - von Montega AG

27.02.2026 / 16:09 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Sirma Group Holding

     Unternehmen:               Sirma Group Holding
     ISIN:                      BG1100032140

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.02.2026
     Kursziel:                  1,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Erschließung der KI-Chance

Die Sirma Group Holding ist ein bulgarischer IT-Dienstleister und
Softwareanbieter, der seine internationale Kapitalmarktpräsenz mit einem
Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 24. Februar 2026
deutlich ausweiten wird. Das Unternehmen bietet Systemintegration mit dem
europaweiten Vertrieb von IT-Equipment sowie IT-Dienstleistungen und
kundenspezifische Softwarelösungen in Europa und Nordamerika an. Ergänzt
wird das Portfolio durch die firmeneigene Sirma.ai Enterprise Plattform, die
den Einsatz von KI-Modellen über alle Einsatzumgebungen hinweg steuert und
gleichzeitig hohe Datensouveränität gewährleistet.

Der Markt für IT-Dienstleistungen dürfte in den kommenden Jahren im
mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Treiber sind
fortlaufende Cloud-Migrationen, steigende Anforderungen an Cybersicherheit
und die zunehmende unternehmensweite Implementierung von Künstlicher
Intelligenz. Da Unternehmen externe Unterstützung benötigen, um KI-Lösungen
sicher in ihre bestehende komplexe Infrastruktur zu integrieren und sich im
sich wandelnden technologischen Umfeld zurechtzufinden, wird erwartet, dass
das Dienstleistungssegment das höchste Wachstum erzielt und den größten
Anteil am gesamten KI-Markt erfasst.

Sirma ist im bulgarischen Heimatmarkt führend und bedient internationale
Kunden aus kosteneffizienten Standorten in Bulgarien und Rumänien. Dadurch
entsteht eine niedrige Kostenbasis im Vergleich zu westeuropäischen
Wettbewerbern. Gleichzeitig erfüllt das Unternehmen alle regulatorischen
Anforderungen der EU im Gegensatz zu nicht-europäischen Wettbewerbern.
Angesichts geopolitischer Unsicherheit und dem europäischen Streben nach
Datensouveränität, ist Sirma aussichtsreich als europäische Alternative zu
US-Technologieanbietern positioniert.

Von 2015 bis 2025 erzielte Sirma eine Umsatz-CAGR von 14,3%. Ein
bemerkenswert starkes Wachstum gelang in 2025 aufgrund der Übernahme des
rumänischen IT-Dienstleisters Roweb sowie einem günstigen Umfeld im
öffentlichen Sektor. Sirma strebt weiteres anorganisches Wachstum an, etwa
durch eine mögliche fremdfinanzierte Akquisition 2026, und einer möglichen
Kapitalerhöhung in 2028. Mit einer EBITDA-Marge von 8,1% begann die
Profitabilität sich bereits von dem Margenrückgang aus dem Jahr 2023 zu
erholen. Laufende strategische Investitionen in die KI-Plattform und interne
Organisationsfähigkeiten spiegeln sich hierbei weiterhin in dem Margenniveau
wider.

Für 2025-2031 rechnen wir ohne weitere Akquisitionen mit einem organischen
Umsatzwachstum von 8,6% p.a. Mit steigender Skalierung, abnehmender
Investitionslast und einer allmählichen Verschiebung des Umsatzmixes hin zu
margenstärkerer proprietärer Software erwarten wir ein EBITDA-Wachstum von
14,9% p.a. und eine TV-EBIT-Marge von 10%. Die Einführung des Euro und die
geplante Börsennotierung in Frankfurt erhöhten die Visibilität der Aktie,
was sich in einem relativ anspruchsvollen 2026e EV/EBITDA von 14,6x
widerspiegelt Auf Basis unseres DCF-Modells (WACC: 9,9%) leiten wir ein
Kursziel von 1,50 EUR ab, was selbst vom aktuellen Niveau aus weiteres
Aufwärtspotenzial impliziert.

Fazit: Die KI-Transformation erfordert spezialisierte Anbieter, die Lösungen
sicher in Unternehmensprozesse und Datenströme integrieren können, ohne
dabei Abstriche bei der Datensicherheit zu machen. Mit der Weiterentwicklung
vom klassischen IT-Dienstleister hin zu einem Plattformanbieter erschließt
Sirma zusätzliche Erlösquellen und stärkt die Differenzierung gegenüber
Wettbewerbern. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem
Kursziel von 1,50 EUR in die Coverage auf.



