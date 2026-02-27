Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

Uhr
Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG

27.02.2026 / 11:23 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG

     Unternehmen:               TAKKT AG
     ISIN:                      DE0007446007

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.02.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Abwärtstrend hält an - Dividende ausgesetzt

TAKKTs vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 zeigen auch in Q4 einen
ungebremsten Abwärtstrend. Das Management schlägt vor, die Dividendenzahlung
auszusetzen. Wir haben unsere Ergebnisschätzungen sowie unser Kursziel
gesenkt.

Vorläufige Zahlen bestätigen den Abwärtstrend: Auch im vierten Quartal 2025
konnte TAKKT keine Verbesserung des Abwärtsmomentums verzeichnen. Die
organische Umsatzentwicklung war weiter um 6,7% yoy rückläufig (FY 2025:
-6,6% yoy). Während das EBITDA 2025 auf 19,8 Mio. EUR (2024: 55,7 Mio. EUR)
schrumpfte, war es in Q4 sogar negativ (-7,5 Mio. EUR). Bereinigt um die
Einmaleffekte i.H.v. 16,5 Mio. EUR (Q4: 12,2 Mio. EUR) lag die EBITDA-Marge
bei 3,8% (Q4: 2,1%).

[Tabelle]

US-Segmente mit zweistelligem Umsatzminus: Die organische Umsatzentwicklung
in den Segmenten zeigt, dass das europäische Kerngeschäft Industrial &
Packaging (Q4/25: -3,7% yoy; FY/25: -5,1% yoy) noch am Besten dasteht.
Dagegen verzeichnen die US-Segmente Office Furniture & Displays (Q4/25:
-11,5% yoy; FY/25: -10,4% yoy) sowie FoodService (Q4/25: -10,2% yoy; FY/25:
-6,6% yoy) in Q4 eine weiterhin zweistellig negative Umsatzentwicklung.
Dabei dürfte neben dem Shutdown und dem Stellenabbau durch DOGE insbesondere
der Einfluss der US-Zollpolitik auf Einfuhren aus Asien und die damit
einhergehende Unsicherheit belastet haben.

Impairments und Restrukturierungskosten belasten Ergebnis - FCF weiterhin
positiv: Ergebnisseitig brachte das vierte Quartal ebenfalls keine
Besserung. Das Foodservice-Geschäft wies sogar bereinigt um Einmaleffekte
eine negative EBITDA-Marge auf (Q4/25: -2,9%, FY/25: -0,7%). Auf der Bottom
Line führte insbesondere das bereits zuvor angekündigte
nicht-zahlungswirksame Impairment (125,5 Mio. EUR) auf die
USGeschäftseinheiten zu einem EBIT in Höhe von -138,9 Mio. EUR und einem
Ergebnis je Aktie von -1,88 EUR. Aufgrund einer weiteren Optimierung des
Working Capital erzielte TAKKT immerhin einen positiven Free Cash Flow
i.H.v. 10,3 Mio. EUR.

Management erwartet Turnaround der Geschäftsentwicklung in H2: Eine
detaillierte Guidance wird der Vorstand erst mit Vorstellung des
Geschäftsberichts am 26. März abgeben. Schon jetzt deutet das Management
aber an, in der zweiten Jahreshälfte 2026 einen Turnaround in der
Umsatzentwicklung anzustreben. Auch wenn die Lage bezüglich der US-Zölle
weiterhin unübersichtlich ist, deutet einiges darauf hin, dass sich die
Situation für TAKKTs US-Importe aus Asien leicht verbessern könnte.

Fazit: Wir haben unsere Erwartungen für die Geschäftsentwicklung der
kommenden Jahre erneut gesenkt. Aus der Anpassung unserer Prognosen sowie
der Reduktion der langfristigen Margenerwartung von 9% auf 7% EBITDA-Marge
resultiert eine Reduktion des Kursziels auf 5,00 EUR. Auf dem aktuellen
Kursniveau (Allzeittief) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung in Erwartung
einer Stabilisierung der Geschäftsentwicklung in 2026 und einer verhaltenen
Erholung in 2027.



---------------------------------------------------------------------------

