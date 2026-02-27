Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG 27.02.2026 / 13:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE Unternehmen: UZIN UTZ SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.02.2026 Kursziel: 100,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Prelims 2025: EBIT leicht unter den Erwartungen, PASSION-Ziel aber erfüllt UTZ hat gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben, die etwas unter unseren hohen Erwartungen lagen, aber einen zufriedenstellenden Abschluss der bisherigen Mittelfriststrategie PASSION darstellen. [Tabelle] 500-Mio.-Euro-Umsatzschwelle geknackt: Der Konzernumsatz überschritt mit 505,1 Mio. EUR (+6,1% yoy) erwartungsgemäß die 500-Mio.-Euro-Marke, wenngleich unsere Prognose nicht ganz erreicht wurde. Nichtsdestotrotz spricht Q4 mit einem Zuwachs von 6,6% yoy (9M: +5,9% yoy) für eine weiterhin intakte Wachstumsdynamik in den USA sowie eine voranschreitende Erholung des Bausektors in den europäischen Kernmärkten. Regionale oder produktspezifische Kennzahlen dürfte UZIN UTZ allerdings erst mit dem Geschäftsbericht am 31. März veröffentlichen. PASSION-Margenziel knapp erfüllt: Auch das vorläufig berichtete EBIT i.H.v. 40,4 Mio. EUR verfehlte unsere Erwartung (42,6 Mio. EUR) und den Konsens (41,8 Mio. EUR) leicht. Die Guidance ('leichter Rückgang') und das mit der PASSION-Strategie verknüpfte Ziel einer operativen Marge von mindestens 8% wurde allerdings knapp erreicht. Im Q4-Vorjahresvergleich zeigt sich trotz des höheren Umsatzniveaus dennoch ein markanter Rückgang der Profitabilität (EBIT-Marge Q4/25: 7,0%; adj.: -340 BP yoy), was wir weniger auf einen höheren Preisdruck als vielmehr auf Wachstumskosten wie u.a. den Personalaufbau im Zuge der neuen GROW BIGGER-Strategie zurückführen (vgl. Comment vom 02.02.2026). Diese sieht eine Wachstumsbeschleunigung auf 8 bis 12% p.a. sowie eine Steigerung der EBIT-Marge auf >10% bis 2030 vor. Letzteres dürfte dabei jedoch nicht durch eine stetige Verbesserung erreicht werden, sondern eher einen J-förmigen Verlauf nehmen, sodass wir für das laufende Geschäftsjahr nun sogar einen leichten Margenrückgang erwarten. Dass UZIN UTZ abschließend vermeldete, dass der operative Cashflow in 2025 aufgrund gestiegener Vorräte und Forderungen deutlich unter dem Vorjahreswert liegen dürfte, entspricht in der Tendenz unserer Prognose und sollte ebenfalls vor dem Hintergrund der GROW BIGGER-Strategie zu sehen sein. Genauere Kennzahlen folgen auch hierzu Ende März. Fazit: Nachdem UZIN UTZ immer wieder deutlich positiv zu überraschen wusste, reichte die Performance in Q4/25 diesmal 'nur' zur Erfüllung der Guidance. Wir sehen darin jedoch keinen ernsthaften Schaden für die Wachstumsstory, die vielmehr auf Basis der GROW BIGGER-Strategie im laufenden Jahr an Fahrt gewinnen dürfte. Untermauert wird dies hierzulande nicht zuletzt von einer Trendwende bei den Baugenehmigungen, die in 2025 erstmals nach drei Jahren wieder moderat zulegten (+3,4% yoy). Insofern erachten wir den Kursrücksetzer infolge der Vorabzahlen als attraktive Kaufgelegenheit und bestätigen unser Rating sowie das Kursziel von 100,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d3fa84ee9fab0629bcf42a5c7be02fc9 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=292c2b30-13d5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2283118 27.02.2026 CET/CEST °