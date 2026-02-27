Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX
Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG

27.02.2026 / 13:19 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE

     Unternehmen:               UZIN UTZ SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.02.2026
     Kursziel:                  100,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Prelims 2025: EBIT leicht unter den Erwartungen, PASSION-Ziel aber erfüllt

UTZ hat gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025
bekannt gegeben, die etwas unter unseren hohen Erwartungen lagen, aber einen
zufriedenstellenden Abschluss der bisherigen Mittelfriststrategie PASSION
darstellen.

[Tabelle]

500-Mio.-Euro-Umsatzschwelle geknackt: Der Konzernumsatz überschritt mit
505,1 Mio. EUR (+6,1% yoy) erwartungsgemäß die 500-Mio.-Euro-Marke,
wenngleich unsere Prognose nicht ganz erreicht wurde. Nichtsdestotrotz
spricht Q4 mit einem Zuwachs von 6,6% yoy (9M: +5,9% yoy) für eine weiterhin
intakte Wachstumsdynamik in den USA sowie eine voranschreitende Erholung des
Bausektors in den europäischen Kernmärkten. Regionale oder
produktspezifische Kennzahlen dürfte UZIN UTZ allerdings erst mit dem
Geschäftsbericht am 31. März veröffentlichen.

PASSION-Margenziel knapp erfüllt: Auch das vorläufig berichtete EBIT i.H.v.
40,4 Mio. EUR verfehlte unsere Erwartung (42,6 Mio. EUR) und den Konsens
(41,8 Mio. EUR) leicht. Die Guidance ('leichter Rückgang') und das mit der
PASSION-Strategie verknüpfte Ziel einer operativen Marge von mindestens 8%
wurde allerdings knapp erreicht. Im Q4-Vorjahresvergleich zeigt sich trotz
des höheren Umsatzniveaus dennoch ein markanter Rückgang der Profitabilität
(EBIT-Marge Q4/25: 7,0%; adj.: -340 BP yoy), was wir weniger auf einen
höheren Preisdruck als vielmehr auf Wachstumskosten wie u.a. den
Personalaufbau im Zuge der neuen GROW BIGGER-Strategie zurückführen (vgl.
Comment vom 02.02.2026). Diese sieht eine Wachstumsbeschleunigung auf 8 bis
12% p.a. sowie eine Steigerung der EBIT-Marge auf >10% bis 2030 vor.
Letzteres dürfte dabei jedoch nicht durch eine stetige Verbesserung erreicht
werden, sondern eher einen J-förmigen Verlauf nehmen, sodass wir für das
laufende Geschäftsjahr nun sogar einen leichten Margenrückgang erwarten.
Dass UZIN UTZ abschließend vermeldete, dass der operative Cashflow in 2025
aufgrund gestiegener Vorräte und Forderungen deutlich unter dem
Vorjahreswert liegen dürfte, entspricht in der Tendenz unserer Prognose und
sollte ebenfalls vor dem Hintergrund der GROW BIGGER-Strategie zu sehen
sein. Genauere Kennzahlen folgen auch hierzu Ende März.

Fazit: Nachdem UZIN UTZ immer wieder deutlich positiv zu überraschen wusste,
reichte die Performance in Q4/25 diesmal 'nur' zur Erfüllung der Guidance.
Wir sehen darin jedoch keinen ernsthaften Schaden für die Wachstumsstory,
die vielmehr auf Basis der GROW BIGGER-Strategie im laufenden Jahr an Fahrt
gewinnen dürfte. Untermauert wird dies hierzulande nicht zuletzt von einer
Trendwende bei den Baugenehmigungen, die in 2025 erstmals nach drei Jahren
wieder moderat zulegten (+3,4% yoy). Insofern erachten wir den
Kursrücksetzer infolge der Vorabzahlen als attraktive Kaufgelegenheit und
bestätigen unser Rating sowie das Kursziel von 100,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d3fa84ee9fab0629bcf42a5c7be02fc9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

