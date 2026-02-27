OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ...

GaLaBau-Branchenstatistik 2025: Mehr Umsatz, mehr Beschäftigte, mehr Azubis - Garten- und Landschaftsbau behauptet Wachstumskurs in schwierigen Zeiten (FOTO) Bad Honnef (ots) - Die Vorzeichen im GaLaBau stehen weiter auf Wachstum: Der nominale Umsatz verzeichnete in 2025 ein Plus von 4,3 Prozent; im selben Zeitraum stieg auch die Zahl der Beschäftigten, Azubis und Mitgliedsbetriebe. Die Branchenstatistik des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) zeichnet insgesamt erneut das Bild einer gesunden Branche trotz konjunktureller Belastungen. BGL-Präsident Thomas Banzhaf fordert die Bundesregierung im Namen des größten Arbeitgeberverbandes der "Grünen Branche" auf: "Stärken Sie unsere Branche: Schaffen Sie endlich die ungerechte Maut auf leichte Lkw ab, und erleichtern Sie uns den Zugang zu Arbeits- und Fachkräften - auch aus anderen Ländern!" Mit 11,11 Milliarden Euro (2024: 10,65 Milliarden Euro) wuchs der nominale Branchenumsatz ein weiteres Jahr in Folge. Den größten Anteil daran hatten die 4.254 Mitgliedsbetriebe der elf Landesverbände des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus mit 63,18 Prozent (2024: 62,99 Prozent). Gleichzeitig wuchs die Gesamtzahl der GaLaBau-Betriebe in Deutschland auf 19.898 (2024: 19.636). Während in der Gesamtbranche die Insolvenzen 2025 erkennbar zunahmen (von 101 in 2024 auf 133 in 2025), zeigten die Mitgliedsbetriebe der GaLaBau-Verbände eine erfreulich positive Entwicklung: So ging bei ihnen die Zahl der Insolvenzen seit drei Jahren erstmalig zurück (von 13 auf neun) und bleibt damit weiter auf niedrigem Niveau. Mehr Beschäftigte, mehr Azubis In 2025 waren in Deutschlands GaLaBau-Betrieben 131.746 Menschen beschäftigt - mehr als im Vorjahr (2024: 131.166). Auch die Ausbildung zum Landschaftsgärtner und zur Landschaftsgärtnerin bleibt beliebt: 8.089 junge Menschen lernten 2025 über alle Ausbildungsjahre den Beruf in den umlagepflichtigen GaLaBau-Betrieben (mehr dazu unter: Azubi-Zahlen klettern im GaLaBau auf fast 8.100 - GaLaBau (htt ps://www.galabau.de/news/20085/azubi-zahlen-klettern-im-galabau-auf-fast-8100) ). Branchenumsatz 2025: leichtes Wachstum Der nominale Gesamt-Branchenumsatz in Höhe von 11,11 Milliarden Euro stammte im vergangenen Jahr aus diesen Auftragsbereichen: - Privatgarten: Dieses Segment blieb mit einem Anteil von stabilen 56,87 Prozent/6,32 Milliarden Euro der größte Auftragsbereich der Branche (2024: 57 Prozent/6,03 Milliarden Euro). - Öffentliche Aufträge machten 21,23 Prozent des Branchenumsatzes aus. Gemeinsam mit dem Wohnungsbau, der Industrie und sonstigen sorgten sie wie im Vorjahr für rund 43 Prozent Umsatzanteil, aber 4,79 Milliarden Euro (2024: 43 Prozent/4,64 Milliarden Euro). BGL fordert: Entlastung für Zukunftsbranche "Ich freue mich über diese positiven Branchenzahlen und bin stolz auf unseren GaLaBau", so BGL-Präsident Thomas Banzhaf. "Wir sind wirtschaftlich stabil, ausbildungsstark und systemrelevant für den Bau und die Pflege klimaangepasster, lebenswerter Städte. Damit die Branche dieses Potenzial weiter entfalten kann, braucht sie klare politische Unterstützung: faire Wettbewerbsbedingungen, die Abschaffung branchenspezifischer Benachteiligungen, wie der Maut für leichte Lkw sowie praktikable Wege zur Gewinnung in- und ausländischer Fachkräfte. Wer grüne Infrastruktur will, muss die Betriebe stärken, die sie planen und bauen!" Mehr unter: GaLaBau Statistik - GaLaBau (https://www.galabau.de/galabau_statistik) Ansprechpartnerin: Katrin Block (Pressesprecherin) Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad Honnef Tel: 02224 7707-17, E-Mail: k.block@galabau.de Alle BGL-Pressemitteilungen sind hier abrufbar: https://www.galabau.de/pressemitteilungen.aspx Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117960/6225203 OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. G aLaBau / Grün in die Stadt