Pakistan bombardiert Städte in Afghanistan - Taliban im Visier

Kabul/Islamabad, 27. Feb (Reuters) - Der Dauerkonflikt zwischen Pakistan und Afghanistan ist der Regierung in Islamabad zufolge zu einem Krieg eskaliert.

"Unsere Geduld ist am Ende", erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif am Freitag. Jetzt herrsche "offener Krieg". Pakistan bombardierte in der Nacht Taliban-Ziele in afghanischen Städten. Hintergrund des Streits zwischen den ehemaligen Verbündeten ist vor allem der Vorwurf Pakistans, dass die seit 2021 wieder in Kabul herrschenden Taliban pakistanischen Extremisten ‌aus demselben Lager Unterschlupf bieten. Die Taliban weisen das zurück. Das atomar bewaffnete Pakistan ist Afghanistan auch bei konventionellen Waffen weit überlegen. Die Taliban erklärten sich zu Verhandlungen bereit.

Mit Raketen attackierte Pakistan laut Sicherheitskreisen in der Nacht Posten, Hauptquartiere und Munitionsdepots der ⁠Taliban - unter anderem in ⁠der Hauptstadt Kabul, in der Stadt Kandahar sowie in der Provinz Paktia. In Kandahar befindet sich die Zentrale der radikalen Islamisten. Dort lebt auch ihr oberster geistiger Führer, Haibatullah Achundsada. Es war das erste Mal, dass Pakistan direkt auf die in Afghanistan regierenden Taliban zielte - nicht nur auf mutmaßlich von ihnen unterstützte Extremisten. Diese Eskalation zeugt von einem tiefen Bruch in den Beziehungen der islamischen Nachbarstaaten.

Die afghanischen Taliban berichteten von erfolgreichen Drohnenangriffen auf Militärziele in Pakistan. Die Regierung in Islamabad erklärte dagegen, sämtliche Drohnen seien abgefangen worden. Zudem gab ‌es Zusammenstöße in mehreren Bereichen entlang der rund 2600 Kilometer langen Grenze. Die Kämpfe ‌dauerten am Freitag an, auf beiden Seiten gab es Tote.

STARK ABWEICHENDE ANGABEN ZU TODESOPFERN

Laut einem pakistanischen Militärsprecher wurden 274 Kämpfer und Vertreter der Taliban getötet. Mindestens zwölf pakistanische Soldaten seien ebenfalls ums Leben gekommen. Die Taliban meldeten dagegen den Tod von 55 pakistanischen Soldaten und zunächst nur acht getöteten ⁠Taliban-Kämpfern. Die Zahlen konnten unabhängig nicht bestätigt werden. Schon am Donnerstag war es zu Gefechten entlang der Grenze gekommen.

Zwischen den beiden Ländern ‌gibt es seit Langem Spannungen. Die Regierung in Islamabad wirft den in ⁠Kabul herrschenden Taliban vor, Extremisten der Pakistanischen Taliban (TTP) sowie anderen Rebellen Unterschlupf zu bieten. Die Taliban-Führung weist dies zurück und beschuldigt Pakistan, Kämpfer des mit ihnen verfeindeten Islamischen Staats (IS) zu beherbergen.

BEWOHNERIN VON KABUL: "DAS ELEND HAT WIEDER BEGONNEN"

Bewohner von Kabul sagten, in der Nacht seien stundenlang Explosionen zu hören gewesen. Nachdem bei einem Luftangriff ein Munitionsdepot getroffen wurde und Feuer ‌gefangen hatte, detonierten immer wieder dort gelagerte Sprengsätze. Das Depot liegt - wie ⁠auch einige andere Militäranlagen sowie Regierungseinrichtungen - in dem Wohnviertel Darulaman. ⁠Auf von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierten Filmaufnahmen ist zu sehen, wie über dem Stadtteil dicker schwarzer Rauch aufsteigt.

Die afghanische Bevölkerung leidet bereits unter Armut, Arbeitslosigkeit und einer sich verschärfenden Hungersnot. Hilfslieferungen aus dem Ausland versiegten, als die Taliban 2021 wieder die Macht übernahmen. Die 35-jährige Yalda, deren Schwester in Darulaman lebt, sagte: "Das Elend hat wieder begonnen."

Die Regierung in Moskau rief russischen Staatsmedien zufolge zu einer Einstellung der Kämpfe auf und bot Vermittlungen an. Russland ist das einzige Land, das die Taliban-Regierung offiziell anerkennt. Den Berichten zufolge plant der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif einen Russland-Besuch vom 3. bis 5. März. Auch der Iran, der an beide Staaten grenzt, bot nach Angaben des Außenministeriums seine Hilfe an. Das Angebot erfolgt inmitten entscheidender Verhandlungen der Islamischen Republik mit den USA über die ⁠Beilegung des langjährigen Atomstreits und die Abwendung neuer US-Angriffe.

