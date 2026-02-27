Ratio-Chart MSCI EM/Nasdaq-100 - Historischer Gezeitenwandel
HSBC · Uhr
Historischer Gezeitenwandel
Auf der Einzeltitelebene haben bei den großen Aktienindizes in den letzten Wochen die Kursausschläge spürbar zugenommen. Viel Volatilität, um letztlich unter dem Strich doch nur seitwärts zu tendieren. Dennoch finden derzeit große relative Veränderungen statt. Deshalb könnten Ratio-Charts zum großen und entscheidenden Investmentthema 2026 werden. Exemplarisch werfen wir heute einen Blick auf das Verhältnis zwischen dem MSCI Emerging Markets und dem Nasdaq-100®. Nach fast zwei Dekaden der Underperformance der Schwellenländer im Vergleich zum US-Technologiesektor könnten die „2 T’s“ nun für einen historischen Stimmungsumschwung sorgen. Gemeint ist die Kombination aus Trendbruch und Trendwende – konkret: der Bruch des Abwärtstrends seit Ende 2012 sowie die relative Bodenbildung seit Ende 2023 (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund stehen die Chancen auf einen langfristigen Gezeitenwandel günstig. Die lange Phase der unterdurchschnittlichen Wertwicklung im Vergleich zum Nasdaq-100® scheint der MSCI Emerging Markets überwunden zu haben. In den nächsten Tagen werden wir weitere spannende Ratio-Chart besprechen – wie gesagt: 2026 könnte die Welt vor allem „relativ“ sein.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Auf der Einzeltitelebene haben bei den großen Aktienindizes in den letzten Wochen die Kursausschläge spürbar zugenommen. Viel Volatilität, um letztlich unter dem Strich doch nur seitwärts zu tendieren. Dennoch finden derzeit große relative Veränderungen statt. Deshalb könnten Ratio-Charts zum großen und entscheidenden Investmentthema 2026 werden. Exemplarisch werfen wir heute einen Blick auf das Verhältnis zwischen dem MSCI Emerging Markets und dem Nasdaq-100®. Nach fast zwei Dekaden der Underperformance der Schwellenländer im Vergleich zum US-Technologiesektor könnten die „2 T’s“ nun für einen historischen Stimmungsumschwung sorgen. Gemeint ist die Kombination aus Trendbruch und Trendwende – konkret: der Bruch des Abwärtstrends seit Ende 2012 sowie die relative Bodenbildung seit Ende 2023 (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund stehen die Chancen auf einen langfristigen Gezeitenwandel günstig. Die lange Phase der unterdurchschnittlichen Wertwicklung im Vergleich zum Nasdaq-100® scheint der MSCI Emerging Markets überwunden zu haben. In den nächsten Tagen werden wir weitere spannende Ratio-Chart besprechen – wie gesagt: 2026 könnte die Welt vor allem „relativ“ sein.
Ratio-Chart MSCI EM/Nasdaq-100 (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Ratio-Chart MSCI EM/Nasdaq-100
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:00 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista