Ratio-Chart MSCI EM/Nasdaq-100 - Historischer Gezeitenwandel

Auf der Einzeltitelebene haben bei den großen Aktienindizes in den letzten Wochen die Kursausschläge spürbar zugenommen. Viel Volatilität, um letztlich unter dem Strich doch nur seitwärts zu tendieren. Dennoch finden derzeit große relative Veränderungen statt. Deshalb könnten Ratio-Charts zum großen und entscheidenden Investmentthema 2026 werden. Exemplarisch werfen wir heute einen Blick auf das Verhältnis zwischen dem MSCI Emerging Markets und dem Nasdaq-100®. Nach fast zwei Dekaden der Underperformance der Schwellenländer im Vergleich zum US-Technologiesektor könnten die „2 T’s“ nun für einen historischen Stimmungsumschwung sorgen. Gemeint ist die Kombination aus Trendbruch und Trendwende – konkret: der Bruch des Abwärtstrends seit Ende 2012 sowie die relative Bodenbildung seit Ende 2023 (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund stehen die Chancen auf einen langfristigen Gezeitenwandel günstig. Die lange Phase der unterdurchschnittlichen Wertwicklung im Vergleich zum Nasdaq-100® scheint der MSCI Emerging Markets überwunden zu haben. In den nächsten Tagen werden wir weitere spannende Ratio-Chart besprechen – wie gesagt: 2026 könnte die Welt vor allem „relativ“ sein.

Ratio-Chart MSCI EM/Nasdaq-100 (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ratio-Chart MSCI EM/Nasdaq-100

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.