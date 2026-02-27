Regierung begrüßt Inkrafttreten von EU-Mercosur-Abkommen - Kritik von Macron

Brüssel/Berlin, 27. Feb (Reuters) - Das ⁠EU-Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur kann in Kraft treten, löst in der EU aber erneut heftigen Streit aus.

Nach der Ratifizierung durch Argentinien und Uruguay werde die EU das Abkommen vorläufig anwenden, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag an. Ziel sei es, sich damit Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die EU-Kommission hatte den Pakt mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay nach 25-jährigen Verhandlungen abgeschlossen. Die Bundesregierung und Grünen-Chefin Franziska Brantner begrüßten ‌den Schritt. Dagegen zeigte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verärgert.

Argentinien und Uruguay hatten das Abkommen am Donnerstag ratifiziert. Innerhalb der EU ist der Vertrag höchst umstritten. Befürworter wie Deutschland und Spanien sehen darin eine notwendige Maßnahme, um Einbußen durch US-Zölle auszugleichen und ⁠die Abhängigkeit von ⁠China bei kritischen Rohstoffen zu verringern. Angeführt von Frankreich fürchten Gegner dagegen eine Flut billiger Importe von Rindfleisch, Zucker und Geflügel. Die EU-Kommission verweist allerdings ebenso wie die Bundesregierung darauf, dass es feste Quoten für die Einfuhr etwa von Rindfleisch gibt und zusätzlich Schutzmaßnahmen für europäische Landwirte. Das Abkommen soll vor allem im Industriebereich neue Absatzmöglichkeiten schaffen und helfen, etwa gegenüber der chinesischen Konkurrenz bestehen zu können. "Die vorläufige Anwendung des Handelsteils des EU-Mercosur-Abkommens ist eine gute Nachricht für die Wirtschaft in Europa und für die deutsche Automobilindustrie", sagte VDA-Präsidentin ‌Hildegard Müller.

KRITIK AUS FRANKREICH

Auch Außenminister Johann Wadephul und Kanzler Friedrich Merz begrüßten nach ‌Angaben ihrer Sprecher die Entwicklung. "Deutschland wird sich unermüdlich dafür einsetzen, das volle Potenzial dieses historischen Abkommens auszuschöpfen", schrieb Wadephul auf der Plattform X. Die Bundesregierung stehe mit allen Partnern im engen Austausch, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Kathrin Deschauer, auf die Frage, ob es Bemühungen gebe, nun auch Brasilien ⁠zu einer schnellen Ratifizierung zu bewegen. Das Abkommen kann nur für den Handel der EU mit denjenigen Ländern in Kraft treten, die ‌es ratifiziert haben.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange, schrieb auf der Plattform ⁠X, dass man sich in einer Ausnahmesituation befinde, weil das Europäische Parlament (EP) erst nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs abstimmen könne. Da aber andere internationale Handelsregeln ständig die Vorgaben verletzten, brauche man jetzt für Verbraucher und Produzenten "Sicherheit, Vorhersehbarkeit und wirtschaftliche Chancen". Hintergrund ist, dass das EP den Europäischen Gerichtshof EuGH mit der Überprüfung beauftragt hat, ob der Abschluss des ‌Abkommens rechtens ist. Auch einige Grüne sowie die französischen und polnischen Konservativen ⁠hatten zusammen mit Rechts- und Linksaußen-Parteien für diese Überprüfung ⁠gestimmt.

Dennoch begrüßte die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner ausdrücklich das vorläufige Inkrafttreten. "Es ist sehr gut, dass Frau von der Leyen jetzt die vorläufige Anwendung des Mercosur-Abkommens in Kraft treten lässt", sagte Brantner der Nachrichtenagentur Reuters. Angesichts der weltweiten Handelsverwerfungen sei es wichtig, für europäische Unternehmen neue Märkte zu öffnen und gleichzeitig faire Konditionen für Partner zu ermöglichen.

"Für Frankreich ist es eine Überraschung, eine böse Überraschung - und für das Europäische Parlament ist es respektlos", sagte dagegen der französische Präsident Macron nach einem Treffen mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob im Élysée-Palast in Paris. In einer Stellungnahme rief der französische Fleischindustrieverband Interbev die französischen Mitglieder des Europäischen Parlaments zum Handeln auf, um "die Kommission daran zu hindern, die demokratische Debatte zu umgehen". EU-Diplomaten hatten schon zuvor die Sorge geäußert, dass Rechts- und Linksaußen-Parteien ⁠zusammen mit französischen und polnischen EP-Abgeordneten versuchen könnten, Kommissionspräsidentin von der Leyen mit einem erneuten Misstrauensantrag zu stürzen.

