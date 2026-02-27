Schweizer Wirtschaft kehrt im vierten Quartal zu Wachstum zurück

Zürich, ⁠27. Feb (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im vierten Quartal dank einer starken Binnennachfrage wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte sporteventbereinigt um ‌0,2 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Es bestätigte damit ⁠vorläufige ⁠Daten. Im dritten Quartal war die exportorientierte Schweizer Wirtschaft noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Grund dafür waren von US-Präsident Donald Trump im August verhängte Zölle von ‌39 Prozent auf Schweizer Exporte, ‌die vor allem die Uhren- und Maschinenbauindustrie belasteten. Eine im November vereinbarte Rahmenvereinbarung zur ⁠Senkung der Zölle auf 15 Prozent trug zur ‌Erholung bei.

Für das ⁠Gesamtjahr 2025 ergibt sich vorläufigen Ergebnissen zufolge ein sporteventbereinigtes Wachstum von 1,4 Prozent nach 1,2 Prozent im Jahr 2024. ‌Zu dem positiven ⁠Jahresergebnis trug auch ein ⁠starkes erstes Quartal bei. Damals hatten Unternehmen ihre Lieferungen in die USA vorgezogen, um den angekündigten Zöllen zuvorzukommen.

(Bericht von John Revill, Cian MÜnster und Simon Ferdinand Eibach; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)