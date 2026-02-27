Streik legt bundesweiten Nahverkehr lahm - Verdi droht mit weiterem Arbeitskampf

Berlin/Köln, 27. ⁠Feb (Reuters) - Während Bahn und Lokführer per Tarifabschluss Streiks vermeiden, hat ein Arbeitskampf von Verdi den Nahverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Bundesweit mussten sich Millionen von Pendlerinnen und Pendlern am Freitag auf dem Weg zur Arbeit Alternativen suchen - ebenso Schülerinnen und Schüler, weil viele Busse und ‌Bahnen in den Depots blieben. Wegen stockender Tarifverhandlungen hatte die Dienstleistungsgewerkschaft rund 100.000 Beschäftigte in etwa 150 kommunalen Verkehrsbetrieben zum Streik aufgerufen. Verdi-Vertreter signalisierten, dass man den ⁠Druck auf ⁠die Arbeitgeber notfalls weiter erhöhen werde.

Der Streik etwa in Köln sei gut angelaufen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank-Michael Munkler zu Reuters TV. "Busse und Bahnen stehen still." Zur anstehenden zweiten Verhandlungsrunde auf kommunaler Ebene am Montag müssten die Arbeitgeber "endlich mal was auf den Tisch legen, was auch verhandlungsfähig ist". Denn damit verursachten quasi die Arbeitgeber den Arbeitskampf. "Wenn sie sich ‌nicht bewegen, werden wir gezwungen sein, weiter auf die ‌Straße zu gehen."

Die Streiks haben am Freitagmorgen begonnen und werden in vielen Tarifbereichen auf den Samstag ausgedehnt. Verdi hatte bereits Anfang Februar gestreikt und verhandelt mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über Manteltarifverträge. ⁠Gefordert werden vor allem bessere Jobbedingungen, um die Beschäftigten zu entlasten. Dazu zählen kürzere ‌Wochenarbeitszeiten, Änderungen bei Schichtdiensten sowie höhere Zuschläge ⁠für Nacht- und Wochenendarbeit. In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, Thüringen und bei der Hamburger Hochbahn geht es zudem um höhere Löhne und Gehälter.

"Ich kann nur das Signal senden: Wir sind vorbereitet", betonte Verdi-Experte Munkler. "Und wenn am Dienstagabend nichts ‌da ist, was verhandlungsfähig ist, werden wir ⁠sofort wieder loslegen."

Bei der Deutschen Bahn hingegen ⁠gelang es erstmals seit langem, dass der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL einen neuen Tarifvertrag vereinbarten, ohne dass es zu einem Arbeitskampf kam. Beide Seiten sprachen von einem fairen Kompromiss. "Es ist jetzt rund zwei Jahre kein Streik auf der Schiene möglich", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler in Berlin. Die Gehälter im Zuständigkeitsbereich der GDL sollen in zwei Schritten um insgesamt fünf Prozent zulegen. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 700 Euro im April 2026. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten ⁠bis Ende 2027.

