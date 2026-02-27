BASF verschärft Sparkurs und kürzt Investitionen

(Reuters) - Der ⁠weltgrößte Chemiekonzern BASF stellt sich nach einem Gewinneinbruch auf ein weiteres schwieriges Jahr ein und reagiert mit einem verschärften Sparkurs.

"2026 wird voraussichtlich ein weiteres Übergangsjahr, in dem unsere Industrie mit deutlichem Gegenwind rechnen muss", sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Freitag in Ludwigshafen. Für das laufende Jahr erwartet der Manager einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 6,2 und 7 Milliarden Euro, nach 6,6 Milliarden im ‌Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne gerechnet.

Eine schnelle Besserung ist Kamieth zufolge nicht in Sicht. "Aus heutiger Sicht rechnen wir kurzfristig weder mit einer nennenswerten Markterholung noch mit einer deutlichen Entspannung ⁠der geopolitischen Lage", ⁠erklärte er. Der Start ins erste Quartal habe sich wie erwartet "herausfordernd gestaltet". Während sich die Mengen in China im Januar wegen des Neujahrsfestes dort sehr positiv entwickelt hätten, sei die Nachfrage in den übrigen Regionen schwach gewesen. Gegenwind komme zudem von negativen Währungseffekten, die das Ergebnis allein im ersten Quartal mit bis zu 200 Millionen Euro belasten könnten. Eine schrittweise Erholung des globalen Marktumfeldes erwartet Kamieth erst später im Jahr und vor allem 2027.

Krisenmodus in der Chemiebranche

Die gesamte Chemiebranche leidet ‌unter einer der schwersten Krisen seit Jahrzehnten. Als Gründe gelten eine schwache ‌Nachfrage, hohe Energiepreise, Überkapazitäten und zunehmende Konkurrenz aus China. Angesichts der mauen Aussichten will BASF seine jährlichen Einsparungen bis Ende 2026 auf 2,3 Milliarden Euro hochschrauben. Zuvor waren 2,1 Milliarden Euro geplant. Erreicht werden soll dies unter anderem durch einen Umbau der Serviceeinheiten. Pläne, ⁠dabei Stellen von Berlin nach Indien zu verlagern, hatten zuletzt für Unruhe in der Belegschaft gesorgt. Der Konzern baut ‌bereits Stellen ab: Zwischen Ende 2023 und Ende 2025 sank die ⁠Zahl der Beschäftigten um 4800, die der Führungskräfte um elf Prozent.

Zudem werden die Investitionen deutlich gekappt. Finanzvorstand Dirk Elvermann zufolge sollen die Sachinvestitionen in den Jahren 2026 bis 2029 auf insgesamt 13 Milliarden Euro begrenzt werden. Verglichen mit der Planung für den Zeitraum 2024 bis 2027 sei dies eine Reduzierung um ‌mehr als 30 Prozent.

Besonders der defizitäre Heimatstandort Ludwigshafen steht unter Druck. ⁠Auch die jüngst angekündigten Pläne zum Verkauf von ⁠Tausenden Werkswohnungen stoßen dort auf Kritik. Zwar sichert eine neue Standortvereinbarung die Jobs von rund 33.000 Beschäftigten bis Ende 2028, dennoch wird mit einem weiteren Personalabbau gerechnet. Gleichzeitig treibt BASF den Aufbau eines milliardenschweren Verbundstandorts in China voran.

BASF hatte schon im Januar vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und dabei seine eigene Prognose verfehlt. Der Umsatz sank um rund drei Prozent auf 59,7 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis fiel um mehr als neun Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 2,25 Euro je Aktie erhalten. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Grund dafür waren ⁠vor allem Sondererträge im Zusammenhang mit Erstattungen aus Bundesgarantien für die bei Wintershall Dea in Russland enteigneten Vermögenswerte.