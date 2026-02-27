US-Produzentenpreise höher als erwartet - Wall-Street-Indikationen deutlich im Minus

Schlechte Nachrichten aus der US-Wirtschaft: Der Preisauftrieb auf Erzeugerebene ist zu Beginn des Jahres höher als erwartet ausgefallen. Im Januar stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, um 2,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte waren im Schnitt nur von einem Plus von 2,6 Prozent ausgegangen. Im Dezember und im November hatte die Rate noch jeweils bei 3,0 Prozent gelegen.

Die Kernrate fiel deutlich höher aus als erwartet. Sie stieg von 3,3 Prozent im Vormonat auf 3,6 Prozent. Bei der Kernrate werden schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert. Volkswirte hatten hier einen Rückgang auf 3,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Januar um 0,5 Prozent. Am Markt war lediglich ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.

Börsen reagieren negativ auf unerwartet höhe Produzentenpreise

Die Wall Street reagierte verdrossen auf die Zahlen. Zwar handelt es sich dabei nicht um die weitaus wichtiger Inflation auf Verbraucherebene, die letztlich Maßstab der Geldpolitik ist. Allerdings deuten die Produzentenpreise meist an, wohin es mit den Preisen für die Verbaucher gehen könnte. Entsprechend scharf setzten die US-Indikationen am Freitagnachmittag zurück.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den am Vortag kaum bewegten Dow Jones Industrial 1,2 Prozent tiefer auf 48.925 Punkte. Damit würde der Leitindex einen Wochenverlust von 1,4 Prozent verzeichnen. Für den Februar winkt ihm indes ein minimales Plus.Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG am Freitag ein Prozent im Minus bei 24.785 Punkten. Er hatte am Donnerstag deutlich unter den negativ aufgenommenen Geschäftszahlen des KI-Chip-Riesen Nvidia gelitten. Für die Woche und den Februar drohen ihm Kursabschläge von 0,9 beziehungsweise drei Prozent. Auch im bisherigen Jahresverlauf steht ein Minus zu Buche - anders als beim Dow und beim marktbreiten S&P 500.