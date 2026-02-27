Wall Street zunehmend unbeliebt | UBS stuft US Aktien ab | Citi sieht Trendwende bei Kapitalströmen

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street steht zunehmend unter Druck. Immer mehr Strategen stellen die US-Outperformance infrage. Die UBS stuft US-Aktien auf „Benchmark“ zurück, internationale Märkte könnten im zweiten Halbjahr 2026 besser laufen. Kapitalströme zeigen bereits eine Verschiebung: Während global investierende Fonds Milliarden anziehen, verzeichnen US-Aktienfonds Abflüsse. Tech bleibt das dominierende Thema – mit gemischten Signalen. Dell und Autodesk überzeugen, doch viele andere Zahlen waren „nicht gut genug“. Nvidia liefert solide Ergebnisse, doch zwei Begriffe bremsen die Aktie: Wettbewerb und Nachhaltigkeit.



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *







________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/



*Werbung