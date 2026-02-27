Warner Bros. Discovery stimmt Übernahme durch Paramount zu

Los Angeles/New York (dpa) - Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit, nachdem Netflix aus dem Bieterstreit ausgestiegen war.

