Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen

dpa-AFX · Uhr
Berlin (dpa) - Bei Bussen und Bahnen im Nahverkehr kommt es seit den frühen Morgenstunden wegen Warnstreiks zu erheblichen Einschränkungen. Beim größten deutschen Nahverkehrsunternehmen, den Berliner Verkehrsbetrieben, werde seit 3.00 Uhr gestreikt, sagte ein Verdi-Vertreter der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft hat in fast allen Bundesländern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

