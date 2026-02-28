EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf

Rüstung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.02.2026 / 16:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Silke
Nachname(n):Maurer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MTU Aero Engines AG

b) LEI

529900807L67JY81RD65 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
373,60 EUR37.360,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
373,60 EUR37.360,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:GETTEX - MM Munich
MIC:MUNC

28.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet:www.mtu.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

103458 28.02.2026 CET/CEST

