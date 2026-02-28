EQS-News: Cirrus Nexus jetzt im Microsoft Marketplace verfügbar

EQS-News: Cirrus Nexus / Schlagwort(e): Miscellaneous

WILMINGTON, Delaware, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cirrus Nexus, ein führender Anbieter von Cloudlösungen mit intelligenter Kosten- und CO2-Steuerung, gab heute bekannt, dass TrueCarbon jetzt im Microsoft Marketplace verfügbar ist, der zentralen Online-Anlaufstelle, über die Kunden vertrauenswürdige Cloudlösungen, KI-Apps sowie Agenten erwerben können, um ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden von Cirrus Nexus können jetzt vertrauenswürdige Lösungen über den Microsoft Marketplace entdecken und einsetzen, mit reibungsloser Integration sowie optimierter Verwaltung über Microsoft Azure und andere Microsoft-Produkte.

TrueCarbon™ analysiert automatisch jede Workload in AWS sowie Azure und liefert eine präzise Ausgangsbasis auf Workload-Ebene für Kosten, Leistung sowie Emissionen. Innerhalb weniger Minuten können Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit validieren, Ineffizienzen aufdecken, Verschwendung quantifizieren sowie Optimierungspotenziale mit großer Wirkung identifizieren, die Geld, Energie sowie Zeit sparen, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

TrueCarbon™ steht sowohl für die kontinuierliche Cloud-Optimierung als auch für die regelmäßige strategische Berichterstattung zur Verfügung und gibt Unternehmen die Flexibilität, ihre Cloud-Landschaften präzise zu vergleichen, zu steuern sowie zu verbessern.

„TrueCarbon hilft Unternehmen dabei, ausufernde Cloud-Kosten unter Kontrolle zu bringen und zugleich messbare Fortschritte bei Nachhaltigkeit sowie Compliance zu erzielen", sagte Chris Noble, Geschäftsführer von Cirrus Nexus. „Die Verfügbarkeit von TrueCarbon im Microsoft Marketplace beseitigt Reibungsverluste und hilft Unternehmen weltweit, in Multi-Cloud-Umgebungen schnell finanzielle Einsparungen zu erzielen, während sie zugleich umweltfreundlichere sowie widerstandsfähigere digitale Abläufe aufbauen."

„Wir freuen uns, Cirrus Nexus im Microsoft Marketplace begrüßen zu dürfen", sagte Cyril Belikoff, Bereichsleiter für Produktmarketing bei Microsoft Azure. „Der Marketplace verbindet vertrauenswürdige Lösungen globaler Partner mit Kunden auf der ganzen Welt und macht es einfach, Apps zu finden sowie bereitzustellen, die nahtlos mit Microsoft-Produkten zusammenarbeiten."

Der Microsoft Marketplace ist eine zentrale Anlaufstelle, um vertrauenswürdige Cloudlösungen, KI-Apps sowie Agenten zu finden, zu testen und zu erwerben, damit Sie Ihre Geschäftsziele erreichen. Wählen Sie aus einer wachsenden Auswahl an Lösungen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und sowohl im Marketplace als auch direkt in Microsoft-Produkten verfügbar sind.

Weitere Informationen zu TrueCarbon finden Sie auf der TrueCarbon-Seite im Microsoft Marketplace.

Informationen zu Cirrus Nexus

Cirrus Nexus definiert die Cloud-Optimierung mit TrueCarbon neu, einer KI-gestützten Cloud-Plattform mit intelligenter CO2-Steuerung für Kosten, CO2 sowie Compliance in Multi-Cloud-Umgebungen. Cirrus Nexus genießt das Vertrauen führender globaler Unternehmen aus der Pharmaindustrie, dem Energiesektor sowie dem Bereich professioneller Dienstleistungen und schafft durch die Zusammenführung von FinOps, GreenOps sowie KI in einer unternehmensreifen Lösung sofortige finanzielle sowie ökologische Wirkung.

Weitere Informationen nur für Presseanfragen:

Chris Noble, Geschäftsführer, Cirrus Nexus info@cirrus-nexus.com, www.cirrus-nexus.com

