IAEA: Keine Anzeichen auf radioaktive Auswirkungen im Iran

dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt es nach den jüngsten Angriffen auf den Iran bislang keine Hinweise auf "radioaktive Auswirkungen". Das teilte die Organisation in Wien auf der Plattform X mit.

Die IAEA mahnte zur Zurückhaltung, "um jegliche nukleare Sicherheitsrisiken für die Bevölkerung der Region zu vermeiden", hieß es zu dem militärischen Konflikt. Die Organisation beobachte die Lage genau und stehe in ständigem Kontakt mit Staaten der Region./al/DP/stk

