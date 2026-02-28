Investieren in KI, Tech & Robotics mit ETFs: Diese Struktur nutzen Profis im Portfolio









Künstliche Intelligenz, Technologie und Robotik gelten aktuell als einer der stärksten strukturellen Investmenttrends – und genau darum geht es im praxisorientierten ETF-Webinar. Anleger erhalten einen klaren Überblick, wie sich diese Zukunftsthemen über ETFs einfach und breit diversifiziert im eigenen Depot abbilden lassen. Im Fokus stehen dabei unterschiedliche Portfolio-Strukturen, die sich je nach Risikoneigung kombinieren lassen – von defensiveren Core-Bausteinen bis hin zu wachstumsorientierten Satelliten-Investments. Neben der grundsätzlichen Funktionsweise von ETFs werden konkrete Produkte vorgestellt, die Unternehmen wie NVIDIA, Microsoft oder Alphabet enthalten und vom globalen Ausbau von KI-Infrastruktur profitieren. Ziel ist es, nicht nur Chancen zu zeigen, sondern auch eine praktische Struktur zu liefern, die Profis für den langfristigen Vermögensaufbau nutzen.





Darüber hinaus wird erklärt, warum KI und Robotik als Querschnittstechnologien in immer mehr Branchen eingesetzt werden – von Industrie und Logistik bis hin zur Medizintechnik. Unternehmen wie ABB, Fanuc oder Intuitive Surgical verdeutlichen, wie Automatisierung Effizienz steigert und neue Wachstumsmärkte eröffnet. Gleichzeitig werden auch Risiken wie hohe Bewertungen, technologische Konkurrenz oder geopolitische Abhängigkeiten im Halbleitersektor realistisch eingeordnet. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf der Chartanalyse: Nicht alle ETFs befinden sich am Allzeithoch, bei einigen könnten sich jedoch interessante technische Einstiegssignale ergeben. Das Webinar richtet sich damit an Einsteiger und fortgeschrittene Anleger gleichermaßen und zeigt praxisnah, wie ein zukunftsorientiertes ETF-Portfolio strategisch aufgebaut werden kann.



Fragen können auch in der nächsten Sendung im März direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

