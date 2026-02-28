Irans Außenminister spricht von illegalem Krieg

dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat die Angriffe auf sein Land scharf verurteilt. Es handele sich um einen Krieg, der "völlig unprovoziert, illegal und unrechtmäßig" sei, schrieb der Minister auf X. "Unsere mächtigen Streitkräfte sind auf diesen Tag vorbereitet und werden den Aggressoren die Lektion erteilen, die sie verdienen", fügte er hinzu./arb/DP/mis

