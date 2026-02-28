Israel mobilisiert 70.000 Reservisten für Einsatz gegen Iran

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will für den neuen Krieg mit dem Iran rund 70.000 Reservisten einberufen. Ein israelischer Militärvertreter sagte, die meisten gehörten zur Luftverteidigung und zum Heimatschutzkommando. "Es wird aber auch eine starke Präsenz an unseren Grenzen geben", sagte er Journalisten.

Die Armee sei auf "verschiedene Szenarien" vorbereitet, mit Blick auf die Grenzverteidigung sowie auf mögliche Angriffe von Verbündeten des Irans auf Israel. Auf die Frage, wie lange der neue Militäreinsatz dauern werde, sagte er: "So lange wie notwendig".

Der Iran habe bisher Dutzende von Raketen auf Israel abgefeuert, es habe aber keine schwerwiegenden Treffer gegeben.

Zu den Angriffen Israels im Iran sagte er: "Unsere erste Salve richtete sich gegen Ziele, die für die Handlungsfreiheit relevant sind." Außerdem seien sie gerichtet gegen "Ziele von hoher Bedeutung, Personen, die am Plan zur Zerstörung Israels beteiligt sind". Mehr Details dazu werde er nicht nennen./le/DP/stk