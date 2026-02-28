Nato: Verfolgen aufmerksam die Ereignisse im Nahen Osten
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato hat nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran die Lage im Nahen Osten im Blick. "Die Nato verfolgt die Entwicklungen im Iran und in der Region aufmerksam", sagte Sprecherin Allison Hart.
Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel sowie auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte. Die Eskalation folgte auf Wochen gegenseitiger Drohungen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm und gescheiterte diplomatische Bemühungen./dpu/DP/stk
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeDer Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkteheute, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista