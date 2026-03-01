Bericht: Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad bei Luftangriff getötet

dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad ist bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ilna./da/DP/zb

