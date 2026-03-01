EQS-News: Acwa-Verwaltungsrat ernennt Dr. Samir J. Serhan zum Vorstandsvorsitzenden

EQS-News: ACWA / Schlagwort(e): Personalie

Acwa-Verwaltungsrat ernennt Dr. Samir J. Serhan zum Vorstandsvorsitzenden



01.03.2026

Dr. Samir J. Serhan wird mit Wirkung vom heutigen Tag vom Acwa-Vorstand zum CEO ernannt.

Dr. Serhan war zuvor Präsident für Saudi-Arabien und den Nahen Osten bei Acwa und zuvor Chief Operating Officer des US-Unternehmens Air Products.

Marco Arcelli, CEO von Acwa seit März 2023, bleibt als Berater des Verwaltungsratspräsidenten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

RIYADH, Saudi-Arabien, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Acwa, das weltweit größte private Wasserentsalzungsunternehmen, führend in der Energiewende und ein Vorreiter im Bereich grüner Wasserstoff, gab die Ernennung von Dr. Samir J. Serhan zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. März 2026 bekannt. Im Einklang mit der natürlichen Entwicklung der Führungspositionen und dem disziplinierten Governance-Rahmen von Acwa hat der Verwaltungsrat des in Saudi-Arabien börsennotierten Unternehmens diese Ernennung im Rahmen eines geplanten und strukturierten Prozesses für den Übergang und die Nachfolge von Führungskräften vorgenommen, der vom Ernennungs- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats des Unternehmens überwacht wird. Der Verwaltungsrat und der ehemalige CEO Marco Arcelli vereinbarten, den geplanten Nachfolgeprozess umzusetzen, um Kontinuität und Stabilität zu gewährleisten. Die langfristige Ausrichtung des Unternehmens bleibt unverändert.

Seit er im vergangenen Jahr als Präsident von Saudi-Arabien und dem Nahen Osten zu Acwa kam, hat Dr. Serhan eng mit dem Führungsteam zusammengearbeitet und ist bestens auf die Übernahme dieser neuen Verantwortung vorbereitet. Zuvor war Dr. Serhan Chief Operating Officer des in den USA ansässigen Unternehmens Air Products, wo er die globale Verantwortung für das operative Geschäft und die Projektdurchführung des Unternehmens trug und für die Gewinn- und Verlustrechnung in Nord- und Südamerika, Asien, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Indien verantwortlich war. Außerdem leitete er bei Air Products Funktionen wie Technologie, globale Technik, Fertigung und Ausrüstung. In seiner früheren Laufbahn war er Präsident des Bereichs Wasserstoff bei Praxair. Davor war er 14 Jahre lang für die Linde Group in Führungspositionen in den USA und Deutschland tätig, zuletzt als Geschäftsführer von Linde Engineering. Dr. Serhan verfügt über mehr als drei Jahrzehnte globale Führungserfahrung in großen Industrie- und Infrastrukturunternehmen, mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Förderung der operativen Transformation, der Stärkung der institutionellen Kapazitäten und der Erzielung von diszipliniertem und profitablem Wachstum in komplexen, kapitalintensiven Umgebungen.

Mohammad Abunayyan, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Acwa, sagte: "Acwa ist heute ein nationaler saudischer Champion und weltweit führend in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserentsalzung und grüner Wasserstoff, und unsere Position wird weiter gestärkt. Wir sind dankbar für Marcos Führung bei der Weiterentwicklung der Acwa-Strategie und der Beschleunigung unseres Wachstumskurses. Dieser strukturierte Führungswechsel spiegelt die Stärke unserer Unternehmensführung und den Reifegrad unserer Geschäftsplattform wider. Unsere strategische Ausrichtung bleibt klar und unverändert. Wir freuen uns, Dr. Samir Serhan in seiner neuen Rolle als CEO von Acwa willkommen zu heißen."

Dr. Samir J. Serhan, der neue CEO von Acwa, sagte: "Jeder Tag bietet uns neue Möglichkeiten, unseren Kunden zu helfen und den dringenden Energie- und Wasserbedarf in der ganzen Welt zu decken. Ich fühle mich geehrt, Acwa in einem entscheidenden Moment zu leiten, in dem das Unternehmen sein profitables globales Wachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserentsalzung und grüne Wasserstofflösungen beschleunigt - einschließlich der Förderung von grünem Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie -, um weltweit eine skalierbare, nachhaltige Wirkung zu erzielen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren talentierten Acwa-Teams rund um den Globus, um auf den erreichten Fortschritten aufzubauen und das nächste Kapitel unserer Reise zu gestalten."

Marco Arcelli, der scheidende CEO von Acwa, sagte: "In den letzten drei Jahren hat sich die Größe des Acwa-Portfolios verdoppelt, und wir sind auf dem besten Weg, sie bis 2030 noch einmal zu verdoppeln, indem wir sowohl unseren Fußabdruck als auch unsere Wirkung vergrößern. Acwa produziert heute rund 25 % des weltweit entsalzten Meerwassers. Wir haben neue Märkte erschlossen, darunter Aserbaidschan, China, Kuwait und Senegal, und gleichzeitig die Energieexporte aus Saudi-Arabien vorangetrieben und unsere Führungsposition bei grünen Molekülen gefestigt. Was wir erreicht haben, spiegelt das Ausmaß unserer Ambitionen, die Disziplin bei der Umsetzung, das Engagement unserer Mitarbeiter und das Vertrauen unserer Partner wider."

Acwa unterstützt die Energie- und Wassersicherheit sowie die Versorgungssicherheit - Prioritäten, die für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und das Wohlergehen der Gemeinschaften weltweit von grundlegender Bedeutung sind. Heute liefert Acwa täglich sauberes Trinkwasser für fast 34 Millionen Menschen und Strom für fast 76 Millionen Menschen.

Über Acwa

Acwa (TADAWUL: 2082) ist ein in Saudi-Arabien börsennotiertes Unternehmen und das größte private Wasserentsalzungsunternehmen der Welt, der erste Anbieter von grünem Wasserstoff und führend bei der globalen Energiewende. Acwa wurde 2004 in Riad, Saudi-Arabien, registriert und gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und ist derzeit in 15 Ländern im Nahen Osten, in Afrika, Zentralasien und Südostasien vertreten. Das Portfolio von Acwa umfasst 111 Projekte in Betrieb, in fortgeschrittener Entwicklung oder im Bau mit einem Investitionswert von 430 Mrd. SAR (114,8 Mrd. USD) und der Kapazität, 93 GW Strom zu erzeugen (davon 52 GW aus erneuerbaren Energien) und 9,3 Mio. m3/Tag entsalztes Wasser zu verwalten. Diese Energie und dieses Wasser werden in großen Mengen geliefert, um den Bedarf staatlicher Versorgungsunternehmen und der Industrie auf der Grundlage langfristiger Verträge mit Abnehmern im Rahmen von Outsourcing von Versorgungsdienstleistungen und öffentlich-privaten Partnerschaftsmodellen zu decken.

Weitere Informationen: www.acwapower.com

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/acwa-verwaltungsrat-ernennt-dr-samir-j-serhan-zum-vorstandsvorsitzenden-302700426.html

