Golfstaaten betonen nach Irans Angriffen Recht auf Selbstverteidigung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Staaten in der Region des Persischen Golfs haben Irans "ungerechtfertigte" Angriffe auf ihre Territorien verurteilt und ihr Recht auf Selbstverteidigung betont. Man werde "alle nötigen Maßnahmen" ergreifen, Sicherheit und Stabilität zu gewähren sowie alle Bürger zu schützen, "einschließlich der Option, auf die Aggression zu antworten", erklärten die Außenminister des Golfkooperationsrats (GCC) nach einer außerordentlichen Sitzung.

Bislang haben die Staaten Saudi-Arabien, Katar, Oman, Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate die Angriffe des Irans nur abgewehrt, sie haben nicht selbst zurückgeschlagen. In ihrer gemeinsamen Erklärung betonten sie, dass ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat dem Verteidigungsabkommen des Verbunds folgend einen Angriff auf alle Mitgliedsstaaten darstelle. Irans Angriffe seien eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität der Mitgliedsstaaten.

Der Iran hat infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe seit Samstag auch mehrfach Ziele in den Golfstaaten angegriffen, etwa in den Emiraten, in Bahrain und in Katar. Teils richteten sich die Angriffe gegen Stützpunkte des US-Militärs dort./jbz/DP/zb

