Iran nennt Namen sieben getöteter Generäle

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Liste der bei den amerikanisch-israelischen Luftangriffen getöteten Offiziellen wird immer länger. Die Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte am Abend die Namen von sieben Generälen, die zu "Märtyrern" wurden, wie es hieß. Darunter sind unter anderem Mohammed Schirasi, der Stabschef des ebenfalls getöteten Revolutionsführers Ajatollah Ali Chamenei, sowie dessen Stellvertreter Akbar Ebrahimzadeh. Wann und wo die Generäle ums Leben kamen, ging aus der Meldung nicht hervor./cmy/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge anheute, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Wichtige Route für Öl
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormusgestern, 19:09 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Künstliche Intelligenz
Anthropic: Streit mit dem Pentagon27. Feb. · dpa-AFX
Anthropic: Streit mit dem Pentagon
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurseheute, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News