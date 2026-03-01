Iran nennt Namen sieben getöteter Generäle
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Die Liste der bei den amerikanisch-israelischen Luftangriffen getöteten Offiziellen wird immer länger. Die Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte am Abend die Namen von sieben Generälen, die zu "Märtyrern" wurden, wie es hieß. Darunter sind unter anderem Mohammed Schirasi, der Stabschef des ebenfalls getöteten Revolutionsführers Ajatollah Ali Chamenei, sowie dessen Stellvertreter Akbar Ebrahimzadeh. Wann und wo die Generäle ums Leben kamen, ging aus der Meldung nicht hervor./cmy/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurseheute, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDer Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista