Iranische Staatsmedien bestätigen Tod Chameneis

dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Staatsmedien haben den Tod von Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei bestätigt. Er sei als "Märtyrer" getötet worden, berichteten unter anderem die iranischen Nachrichtenagenturen Irna und Fars./ln/DP/zb

