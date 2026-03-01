Iranische Staatsmedien bestätigen Tod Chameneis
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Staatsmedien haben den Tod von Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei bestätigt. Er sei als "Märtyrer" getötet worden, berichteten unter anderem die iranischen Nachrichtenagenturen Irna und Fars./ln/DP/zb
