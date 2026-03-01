Irans Revolutionsgarden melden massive Vergeltungsschläge

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben in Reaktion auf die Tötung von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei nach eigenen Angaben massive Vergeltungsschläge gegen Dutzende Stellungen der USA und des Erzfeindes Israel durchgeführt. Es seien 27 US-Stützpunkte in der Region sowie Israels Armeehauptquartier und ein Rüstungskomplex in Tel Aviv ins Visier genommen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, ein Sprachrohr von Irans Elitestreitmacht. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In Israel gab es in den frühen Morgenstunden wiederholt Raketenalarm. Die Luftwaffe ist nach Armeeangaben im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren./ln/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Künstliche Intelligenz
Anthropic: Streit mit dem Pentagon27. Feb. · dpa-AFX
Anthropic: Streit mit dem Pentagon
Iran: Präsident Peseschkian am Lebengestern, 09:20 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News