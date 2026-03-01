IRW-News: Max Power Mining Corp.: MAX Power beginnt mit ersten Bohrungen bei Bracken und will sein Modell für Natürliche Wasserstoffvorkommen im gesamten Becken validieren und für die kommerzielle Nutzung vorbereiten

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: MAX Power beginnt mit ersten Bohrungen bei Bracken und will sein Modell für Natürliche Wasserstoffvorkommen im gesamten Becken validieren und für die kommerzielle Nutzung vorbereiten

Das zweite Vorkommen 325km von Lawson entfernt soll dazu genutzt werden, die Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit des ersten Depots zu bestätigen und gleichzeitig die MAXX LEMI Predictive Platform zu beschleunigen

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Dokumentarvideo

https://www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK - 27. Februar 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach der Bestätigung des ersten unterirdischen natürlichen Wasserstoffsystems Kanadas in Lawson in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) mit der Bohrung eines zweiten Bohrlochs (Bracken) etwa 325 km südwestlich der Lawson-Entdeckung begonnen hat. Bracken soll die Kontinuität auf Beckenebene unter einem ausgeprägten geologischen Fallenmechanismus im Grasslands-Projekt innerhalb des größeren Landpakets von MAX Power mit einer Fläche von 1,3 Millionen genehmigten Acres testen.

Bracken steht für ein stratigraphisches Spielkonzept, bei dem die Bohrungen auf den Pinch-out eines vermutlich großen Reservoirs abzielen, das auf der Grundlage von 34,3 Linienkilometern neu erfasster proprietärer 2D-Seismikdaten in Kombination mit älteren 2D-Seismikdaten interpretiert wurde. Stratigraphische Fallen können lateral ausgedehnte natürliche Wasserstoffansammlungen unterstützen, die, wenn sie bestätigt werden, bedeutende Auswirkungen auf das Volumenpotenzial und die Systemkontinuität haben könnten.

Bemerkenswert ist, dass Bracken in einem Gebiet der Provinz liegt, in dem das Geologenteam von MAX Power erstmals eine seltene Gesteinsformation im Grundgebirge identifiziert hat, von der angenommen wird, dass sie mit dem ersten bekannten Vorkommen von natürlichem Wasserstoff in der Tiefenuntergrundschicht Westkanadas in Verbindung steht, noch bevor die Lawson-Entdeckung gemacht wurde.

Steve Halabura, Chefgeologe von MAX Power, kommentierte: Wir sind begeistert von dem Potenzial dieses zweiten Spielkonzepts, das vielversprechende Ergebnisse liefern und die Kontinuität von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan auf Beckenebene demonstrieren könnte. Bracken liegt außerdem im Herzen eines bekannten Helium-Fairways, was das Entdeckungspotenzial zusätzlich erhöht. Die Gesamtfläche der genehmigten Acres, die mehrere Prospektionsgebiete in Grasslands abdecken, erstreckt sich über 75 km von West nach Ost und 10 km von Nord nach Süd. Dies ist ein großes Gebiet von Interesse, das wir nun parallel zur Lawson Discovery-Folgemaßnahme einige hundert Kilometer nordöstlich weiterentwickeln.

Erfahren Sie mehr über Bracken in dieser kurzen Videopräsentation - klicken Sie auf den folgenden Link:

https://www.youtube.com/watch?v=mYcaVyU2yfY

Bracken beschleunigt MAXX LEMI

Bracken setzt auch die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen und KI-gestützten MAXX LEMI-Modells (Large Earth Model Integration) von MAX Power fort, um die Vorhersagegenauigkeit zu optimieren. Dank der sehr großen Menge an verfügbaren historischen Daten in Saskatchewan und einem wachsenden Bestand an wertvollen proprietären Daten aus den ersten Bohrungen nach natürlichem Wasserstoff in Kanada entwickelt sich MAXX LEMI zu einem proprietären Vorhersagemodell, das dazu dient, Ziele für natürliches Wasserstoffvorkommen in großflächigen geologischen Korridoren systematisch zu identifizieren und zu bewerten, mit dem Potenzial, weltweit expandiert zu werden.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Wir haben Anfragen aus aller Welt zu MAXX LEMI erhalten und sind zuversichtlich, dass seine Vorteile weit über Saskatchewan hinausreichen werden, sodass wir dieses proprietäre Asset für die Aktionäre von MAX Power monetarisieren können. Daten sind heute äußerst wertvoll. Wir haben eine riesige Menge an Daten aus dem Untergrund in Bezug auf natürlichen Wasserstoff gesichert - Daten aus Lawson und anderen Orten, die zuvor in Kanada noch nie gesammelt wurden.

Wir bauen auch bedeutendes internes KI-Know-how im Bereich Untergrund auf, während wir MAXX LEMI weiterentwickeln. Bracken, wo wir ein zweites Spielkonzept testen, wird dazu beitragen, MAXX LEMI auf eine neue Ebene zu heben. Da die Exploration von natürlichem Wasserstoff weltweit zunimmt, könnte datengestütztes Targeting zu einem der wertvollsten Wettbewerbsvorteile in diesem Sektor werden. Wir freuen uns darauf, weitere Updates zur Entwicklung dieses einzigartigen Modells zu veröffentlichen, schloss Herr Narayanasamy.

Erfahren Sie mehr über MAXX LEMI in dieser kurzen Videopräsentation - klicken Sie auf den folgenden Link:

https://www.youtube.com/watch?v=Do6Sbd-ziPw

MAX Power beauftragt Savanna Drilling für Bracken

MAX Power hat Savanna Drilling (Bohrgerät Nr. 416), einen bewährten und hoch angesehenen Bohrdienstleister aus Westkanada, mit der Durchführung der Arbeiten am Bohrloch Bracken beauftragt. Durch die Nutzung der modernen Flotte, der erfahrenen Crews und der soliden Erfolgsbilanz von Savanna unterstreicht MAX Power sein Engagement für operative Exzellenz, Sicherheit und disziplinierten Kapitaleinsatz bei der Umsetzung dieses hochwirksamen Programms.

Abbildung 2: Bohrungen bei Bracken

MAX Power Ottawa Meetings

MAX Power freut sich bekannt zu geben, dass CEO Ran Narayanasamy und Direktor Rob Norris diese Woche mit ausgewählten Parlamentariern sowohl der Regierung als auch der Opposition sowie mit hochrangigen nicht gewählten Beamten über die Entwicklungen im Bereich natürlicher Wasserstoff in Saskatchewan und Kanada im Allgemeinen gesprochen haben.

Herr Norris kommentierte: Das Bewusstsein und Interesse für natürlichen Wasserstoff auf Bundesebene nimmt weiter zu, insbesondere nach der Lawson-Entdeckung und der wachsenden Erkenntnis, dass dies ein schnell aufstrebender neuer Sektor ist, in dem Kanada die Möglichkeit hat, weltweit eine Führungsrolle zu übernehmen. Angesichts der Ressourcenhistorie von Saskatchewan und der für natürlichen Wasserstoff äußerst günstigen geologischen Gegebenheiten, die unser Team in einem sehr weitläufigen Gebiet identifiziert hat, haben wir diese Woche zuversichtlich dargelegt, dass die aktuellen Entwicklungen in Saskatchewan eine Chance für den Aufbau einer Nation darstellen, die das Ziel, Kanada als Energiesupermacht weiter zu stärken, ergänzt. Diese Botschaft wurde sehr positiv aufgenommen.

Herr Norris fuhr fort: Natürlicher Wasserstoff kommt zu einer Zeit auf, in der Energiesicherheit, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung zentrale Säulen der Bundespolitik sind. Kanada hat Hunderte von Milliarden Dollar für die Modernisierung der Infrastruktur, den Einsatz sauberer Energien und den Ausbau der KI-gesteuerten Industriekapazitäten bereitgestellt. Zuverlässige Energie aus heimischen Quellen wird für die Erreichung dieser Ziele von entscheidender Bedeutung sein. Die Diskussionen auf Bundesebene umfassten auch die regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die für die Bewertung, Erschließung und potenzielle Kommerzialisierung der natürlichen Wasserstoffressourcen in Saskatchewan erforderlich sind.

Ein skalierbares System für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan könnte direkt mit diesen nationalen Prioritäten in Einklang stehen, indem es Industriekorridore, fortschrittliche Fertigung und Recheninfrastruktur unterstützt und gleichzeitig die langfristige Energiesouveränität Kanadas stärkt. Im Mittelpunkt der Diskussionen in Ottawa stand die Möglichkeit, zur Etablierung einer völlig neuen Primärenergiekategorie aus kanadischen Quellen beizutragen, die sowohl zum Wirtschaftswachstum als auch zur strategischen Widerstandsfähigkeit beiträgt, schloss Norris.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Für Investoren ist Bracken mehr als nur ein zweites Bohrziel. Es ist ein Test für die Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit auf dem größten genehmigten Landpaket in Kanada für die Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff. Wenn Bracken ein funktionierendes System für natürlichen Wasserstoff unter einem anderen geologischen Einfangmechanismus bestätigt, kommt das Unternehmen der Demonstration des Potenzials auf Beckenebene näher, anstatt nur einer einzelnen Entdeckung. In Kombination mit den 3D-Seismikarbeiten in Lawson und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von MAXX LEMI treibt diese Phase den Übergang vom Explorationserfolg zur kommerziellen Bewertung voran. Die Feststellung der Kontinuität, die Definition der Fallen und letztlich die Ermittlung der förderbaren Mengen sind die wichtigsten Schritte für die Reservemodellierung und die wirtschaftliche Bewertung - Meilensteine, die die langfristige Bewertung auf den Energiemärkten untermauern.

Marketingvereinbarungen und Beratungsdienstleistungen

Triforce Media Inc.

MAX Power hat mit Triforce Media Inc. (Triforce) einen Beratungsvertrag mit Laufzeit bis zum 1. Februar 2026 abgeschlossen, gemäß dem Triforce digitale Marketing- und Unternehmenskommunikationsdienstleistungen erbringen wird.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von sechs (6) Monaten ab dem 1. Februar 2026. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt das Unternehmen Triforce monatlich 15.000 Dollar (insgesamt 90.000 Dollar) zuzüglich der geltenden Steuern.

Triforce hat seinen Sitz in 1090 Homer Street, Suite 300, in Vancouver, British Columbia, V6B 2W9. Der Hauptansprechpartner ist Maxwell Duchaine, CEO und Präsident (E-Mail: maxwell@triforcemedia.com).

Triforce ist ein strategisches Kommunikationsunternehmen, dessen Geschäftsführer in keiner Verbindung zum Unternehmen stehen.

TMI Digital, LLC

Im Anschluss an die zuvor von MAX Power bekannt gegebene Marketingvereinbarung mit TMI Digital, LLC (TMI) hat das Unternehmen seine Vereinbarung mit TMI verlängert und den Leistungsumfang um zusätzliche Unterstützung bei der Lead-Qualifizierung erweitert.

Im Rahmen der erneuerten und erweiterten Vereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, TMI eine Marketinggebühr in Höhe von 110.000 USD zuzüglich anfallender Steuern für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten bis zum 10. Juli 2026 zu zahlen, zusammen mit zusätzlichen Gebühren in Höhe von 8.000 USD pro Monat für eine anfängliche Laufzeit von drei (3) Monaten (insgesamt 24.000 USD), die im Voraus zu zahlen sind.

TMI hat seinen Sitz in 1712 Pioneer Avenue, Suite 115, Cheyenne, Wyoming, 82001. Der Hauptansprechpartner ist Michael Whitlach, Manager (E-Mail: michael@tmidigital.co).

TMI und seine Geschäftsführer stehen in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen.

Hampton

MAX Power hat mit Hampton Securities Limited (Hampton) einen Beratungsvertrag mit einer Laufzeit von 60 Tagen abgeschlossen, der am 13. Februar 2026 in Kraft tritt.

Als Gegenleistung für die Beratungsleistungen hat das Unternehmen vereinbart, Hampton eine einmalige Gebühr in Höhe von 125.000 Dollar zuzüglich der geltenden Steuern zu zahlen. Der Vertrag ist nicht exklusiv.

Hampton hat seinen Sitz in 141 Adelaide Street West, Suite 1800, Toronto, Ontario, M5H 3L5. Der Hauptansprechpartner ist Andrew Deeb, Managing Director - Investment Banking (Telefon: 416-862-8686; E-Mail: adeeb@hamptonsecurities.com).

Hampton ist vom Unternehmen unabhängig.

Abbildung 3: Bohrfoto von Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

MAX Power bohrt in Kanadas erstem speziellen Wasserstoffbrunnen nach natürlichem Wasserstoff:

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

Das Video zeigt den historischen Beginn der Bohrungen bei Lawson auf dem Genesis Trend:

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83199

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83199&tr=1

