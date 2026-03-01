Israel greift Ziele im Herzen von Teheran an
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Erneut hat es in der iranischen Hauptstadt Teheran laute Explosionen gegeben. Die israelische Armee teilte mit, man greife "Ziele des iranischen Terrorregimes im Herzen von Teheran an". Einwohner berichteten, es handele sich offenbar um Angriffe im Stadtzentrum.
Die israelische Armee gab an, sie habe im Verlauf des vergangenen Tages großangelegte Angriffe im Iran ausgeführt, "um die Lufthoheit herzustellen und den Weg nach Teheran zu ebnen".
Die israelische Armee hatte am Samstag bei einem Angriff in Teheran nach eigenen Angaben Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Die Revolutionsgarden des Landes kündigten daraufhin Vergeltung an./str/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
GESAMT-ROUNDUP 2: Neuer Krieg: Israel und USA wollen iranische Führung stürzengestern, 19:16 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeDer Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista