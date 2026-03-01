Israels Armee: Mehr als 30 weitere Ziele im Iran angegriffen
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat im Iran nach eigenen Angaben mehr als 30 weitere Ziele bombardiert. Dutzende Kampfflugzeuge hätten eine weitere Angriffswelle gegen ballistische Raketenstellungen und die Luftabwehrsysteme im Westen und im Zentrum des Irans abgeschlossen. Ziele seien unter anderem Raketenabschussanlagen, Einrichtungen der Staatsführung und militärische Kommandozentren gewesen. Die Armee werde ihre Angriffe zur Schwächung der Militärkapazitäten des Irans fortsetzen./ln/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
GESAMT-ROUNDUP 2: Neuer Krieg: Israel und USA wollen iranische Führung stürzengestern, 19:16 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeDer Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista