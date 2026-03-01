Israels Armee: Mehr als 30 weitere Ziele im Iran angegriffen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat im Iran nach eigenen Angaben mehr als 30 weitere Ziele bombardiert. Dutzende Kampfflugzeuge hätten eine weitere Angriffswelle gegen ballistische Raketenstellungen und die Luftabwehrsysteme im Westen und im Zentrum des Irans abgeschlossen. Ziele seien unter anderem Raketenabschussanlagen, Einrichtungen der Staatsführung und militärische Kommandozentren gewesen. Die Armee werde ihre Angriffe zur Schwächung der Militärkapazitäten des Irans fortsetzen./ln/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Berichte über Einschläge in Israelgestern, 11:56 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News