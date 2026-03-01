Kallas: EU-Marineoperation 'Aspides' wird verstärkt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat ein Ende der Bedrohung durch den Iran für die Schifffahrt in der Straße von Hormus gefordert und dabei eine Verstärkung der EU-Marineoperation "Aspides" angekündigt. Es werde ein starker Anstieg von Schutzanfragen registriert, sagte sie nach einer virtuellen Sitzung der EU-Außenminister: "Wir werden sie mit zusätzlichen Schiffen verstärken, um die maritime Sicherheit in der Region zu erhöhen."

Kallas bezeichnete die Bedrohung der durchfahrenden Schiffe als "rücksichtslos" und forderte, dass diese aufhören müssten. "Der gesamte Nahe Osten droht durch einen langwierigen Krieg zu verlieren", warnte sie. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gilt als eine der weltweit wichtigsten Öl-Handelsrouten. Die EU-Mission "Aspides" schützt europäische und internationale Handelsschiffe in der Region.

Die EU-Außenminister forderten den Iran außerdem auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und das Völkerrecht uneingeschränkt zu achten. Der Iran müsse von wahllosen Militärschlägen absehen./ngu/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge anheute, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Wichtige Route für Öl
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormusgestern, 19:09 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Iran: Präsident Peseschkian am Lebengestern, 09:20 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurseheute, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News