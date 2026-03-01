Saudi-Arabien bestellt iranischen Botschafter ein

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

RIAD (dpa-AFX) - Nach iranischen Angriffen auf saudi-arabisches Territorium hat Riad den Botschafter der Islamischen Republik einbestellt. Hintergrund seien "eklatante iranische Angriffe", die sich gegen das Königreich sowie andere "Bruderstaaten" gerichtet hätten, teilte das saudische Außenministerium mit.

Bei dem Treffen mit Botschafter Ali Reza Enajati habe der stellvertretende Außenminister Walid bin Abdulkarim Al-Churaidschi die Missbilligung und Verurteilung der Angriffe durch Riad bekräftigt. Saudi-Arabien lehne jegliche Verletzung der staatlichen Souveränität ab.

Das Königreich werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Sicherheit zu verteidigen und sein Staatsgebiet zu schützen, hieß es weiter. Eine unmittelbare Stellungnahme aus dem Iran lag zunächst nicht vor.

Der saudische Fernsehsender Al-Arabija berichtete darüber hinaus, dass die Außenminister der Golfstaaten am Abend zu einem "Notfalltreffen" per Videokonferenz zusammen kommen wollten, um über die Lage zu beraten./arj/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge anheute, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Iran: Präsident Peseschkian am Lebengestern, 09:20 Uhr · dpa-AFX
Raketen über Dubai - Brand an Luxushotelgestern, 19:12 Uhr · dpa-AFX
Wichtige Route für Öl
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormusgestern, 19:09 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märktegestern, 14:00 Uhr · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News