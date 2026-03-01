Chartzeit Marktbericht 01.03.2026

Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse

onvista · 01.03.2026, 20:40 Uhr Uhr

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliert. Zugleich beunruhigt die hohe Erzeugerpreisinflation in den USA. Trotz dieser Faktoren erwarte ich aber, dass der neue Börsenmonat Chancen auf eine Erholung bietet, vor allem bei US-Tech-Aktien.