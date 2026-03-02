Abwarten oder nachkaufen?

So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken

onvista · 02.03.2026, 12:32 Uhr (aktualisiert: 02.03.2026, 13:20 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind eskaliert - und die Märkte schlittern deshalb abwärts. Wir erklären dir hier, wie sich vorige Konflikte auf die Märkte auswirkten, wie Experten die Lage einschätzen und welche Optionen du als Anleger hast.