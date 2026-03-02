Aktien schwach

Eskalation in Nahost belastet Kurse schwer

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Angriff der USA und Israels auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt geschickt. Der Grund: die Öl- und Gaspreise stiegen wegen des Krieges stark. Der Dax büßte am Montag in den ersten Handelsminuten 2,3 Prozent auf 24.697 Punkte ein. Am Freitag war der deutsche Leitindex noch nahe an das Rekordhoch von Mitte Januar gestiegen.

Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, getötet. Teheran reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zum Wochenauftakt 2,7 Prozent auf 30.706 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 2,3 Prozent./bek/mis

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte
Kolumne von Heiko Böhmer
Nach zwei wilden Monaten winken bei manchen Aktien Chancen28. Feb. · Heiko Böhmer
Nach zwei wilden Monaten winken bei manchen Aktien Chancen
Märkte heute 27.02.2026
Netflix steigt aus – Zscaler hebt an, Dell mit KI-Schub27. Feb. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News